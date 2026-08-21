Redondela (Pontevedra) se prepara para su gran Entroido de Verán: programación, actividades y horarios

Redondela volverá a convertirse este sábado, 22 de agosto, en una de las grandes capitales festivas del verano gallego con la celebración de la 27 edición del Entroido de Verán, una cita que reunirá durante diez horas actividades para todos los públicos, música en directo, Gala Drag y sesiones de DJ.

La programación arrancará a las 18:00 horas y se prolongará hasta las 04:00 horas, con propuestas repartidas entre la Praza de Ponteareas, la Pista da Xunqueira, la Praza da Torre y el Campo da Feira. Ráfaga será el gran reclamo musical de una edición que vuelve a combinar actividades familiares durante la tarde con una programación nocturna dirigida al público juvenil y adulto.

La fiesta comenzará entre las 18:00 y las 21:00 horas con una yincana de hinchables en la Praza de Ponteareas y una zona de hinchables de agua en la Pista da Xunqueira.

A las 19:30 horas, la Praza da Torre acogerá el espectáculo musical familiar "A bailar", de Animar-T, mientras que el Campo da Feira empezará a calentar motores a las 20:00 horas con una sesión de los DJ Olalla Gonzalezz y Borja Rúa, que se prolongará hasta las 21:30 horas.

Uno de los momentos más esperados por el público infantil llegará a las 21:00 horas, con la tradicional Festa da Escuma en la Pista da Xunqueira.

A partir de las 21:30 horas, el protagonismo se trasladará al Campo da Feira con la Gala Drag, presentada por Carlos Veleiro y con Carolina Smith como artista invitada. El concurso repartirá 2.000 euros en premios y volverá a premiar la originalidad, la creatividad y la elaboración de las fantasías.

La gala se ha consolidado en los últimos años como uno de los elementos más reconocibles del Entroido de Verán y como una de las apuestas del Concello por la diversidad y la igualdad.

La música en directo tomará el relevo a las 23:00 horas con Monoulious DOP, que llegará a Redondela dentro de su gira "Chándal Metal Tour" con su característica mezcla de música, humor y espectáculo.

Su actuación se prolongará hasta las 00:30 horas, momento en el que subirá al escenario el principal nombre del cartel: Ráfaga. La formación argentina, conocida por éxitos como "Mentirosa" o "Agüita", actuará hasta las 02:15 horas en uno de los conciertos llamados a concentrar a más público durante la jornada.

Tras Ráfaga, el Entroido de Verán continuará hasta la madrugada con una sesión de Kike Varela y Rodri Vegas, que tomarán los mandos a las 02:15 horas y pondrán el cierre oficial a la fiesta a las 04:00 horas.

Autobuses especiales y dispositivo de seguridad

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y reducir el tráfico, se habilitarán servicios especiales de autobús desde Vigo, Pontevedra y O Porriño.

Desde Vigo-Areal habrá salidas cada media hora entre las 18:00 y las 23:00 horas, mientras que los regresos desde Redondela funcionarán también cada media hora entre las 01:00 y las 06:00 horas.

Desde Pontevedra habrá conexiones cada hora y desde O Porriño se han previsto servicios a las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:30 y 02:30 horas.

La celebración contará además con un dispositivo especial de seguridad integrado por Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, con controles en los principales accesos a Redondela y controles preventivos de alcohol y drogas.

Se instalará también un hospital de campaña junto al Concello, conectado con el PAC de Redondela.

El Concello habilitará igualmente dos "Espazos de Igualdade" para prevenir y atender posibles situaciones de violencia machista. El punto fijo de la Praza do Concello funcionará entre las 18:00 y las 02:00 horas, mientras que un segundo dispositivo itinerante recorrerá los espacios de la fiesta entre las 22:00 y las 06:00 horas.

También estará prohibida la entrada de recipientes de cristal en los recintos oficiales y se reforzarán los servicios de baños y limpieza durante una jornada para la que Redondela espera nuevamente decenas de miles de asistentes.

Programación