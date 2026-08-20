Los viajes del Imserso desde 50 euros se podrán reservar este día de septiembre con estos destinos

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha comenzado el envío de cartas a pensionistas para confirmarles la acreditación con la que podrán reservar sus viajes del Programa de Turismo de la temporada 2026-2027.

En total, se enviarán casi 3 millones de cartas a las nuevas personas que podrán acceder a este programa, que ofrecerá cerca de 7.500 plazas con viajes desde 50 euros para quienes cumplan una serie de requisitos.

Viajes desde 50 euros con el Imserso

La jubilación es sinónimo de un merecido descanso, y una de las mejores formas de disfrutar de esta etapa es viajar con el Imserso. En Galicia, el plazo para solicitar destino se abrirá el próximo 14 de septiembre para los usuarios preferentes.

El programa ofrece tres modalidades de viaje: zona costa peninsular, zona costa insular y turismo de escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viaje: circuitos termales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades de Ceuta y Melilla.

Para todos los usuarios, el programa incluye alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir, transporte de ida y vuelta, una póliza de seguro, servicio de medicina general y un programa de animación socio-cultural.

Pero la pregunta del millón es: ¿cómo conseguir viajes por 50 euros? Este precio especial está destinado a aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social.

Los pensionistas con menos recursos podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar el destino. Del total de plazas para la temporada 2026-2027, 7.447 se reservarán para este grupo de población.

Por otro lado, el programa también mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía en la costa peninsular y costa insular, "con plazas reservadas en los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín", explica Europa Press.

Destinos del Imserso 2026-2029

Esta nueva temporada, el Imserso ofrece 879.213 plazas que se reparten de la siguiente manera: 440.284 plazas en turismo de costa peninsular, 228.142 plazas para turismo en costa insular y 210.787 plazas para turismo de escapada.

El precio varía según el destino, la duración, la modalidad y las fechas. Estos son:

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 409,22 euros; y 8 días y 7 noches por 344,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,63 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 309,22 euros; y 8 días y 7 noches por 244,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,63 euros.

Zona costera insular (Islas Baleares)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 453,37 euros; y 8 días y 7 noches por 385,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,52 euros; y 8 días y 7 noches por 324,36 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 353,37 euros; y 8 días y 7 noches por 285,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,52 euros; y 8 días y 7 noches por 224,36 euros.

Zona costera insular (Islas Canarias)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 564,72 euros; y 8 días y 7 noches por 478,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,28 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 464,72 euros; y 8 días y 7 noches por 378,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,28 euros.

Turismo de escapada