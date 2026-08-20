Estos son todos los planes que te lo harán pasar en grande este fin de semana en Vigo Quincemil

Este fin de semana podremos disfrutar de una gran variedad de conciertos en diferentes salas de la ciudad olívica. Empezaremos hoy con Blasféminas y Cruz Cortés, a quienes les seguirán Solitude Jazz Quartet y dos conciertos Candlelight en el Pazo de Los Escudos de Vigo.

Asimismo, también habrá eventos para todos los gustos y públicos, como una fiesta de Carnaval de Verano y un evento dedicado a todos los jinetes y amazonas de la ciudad olívica.

Conciertos del fin de semana

Cartel del concierto de Blasféminas y Cruz Cortés Cedida

Hoy, jueves 20 a las 21:00 horas, la sala de La Pecera acogerá un doble concierto de Blasféminas y Cruz Cortés, dos formaciones procedentes de Madrid que llegan con la intención de enamorar al público olívico. Las dos bandas, marcadas por un fresco sonido de pop-rock, llegan para presentar sus nuevos trabajos.

El viernes 21 a las 21:00 horas aterriza en el Café Uf la formación Solitude Jazz Quartet con una propuesta de lo más sencilla: sonido jazzístico vintage con ligeros toques modernos. Si te gusta este género, no te pierdas este excelente plan en pleno corazón de Vigo.

El domingo 23 cerramos el fin de semana por todo lo alto con dos conciertos Candlelight en el Pazo de Los Escudos de Vigo. Estos espectáculos son conocidos por sus interpretaciones de música clásica a la luz de las velas:

Tributo a Hans Zimmer

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi

Carnaval de Verano en Moulin Rouge de Vigo

Cartel del Carnaval de Verano de Moulin Rouge Cedida

El viernes 22 podremos disfrutar de una fiesta del Carnaval de Verano en la sala Moulin Rouge de la ciudad olívica.

Además, si vas disfrazado tienes premio, pues Moulin Rouge regalará chupitos a todos aquellos que vengan con disfraz hasta las 03:30 horas.

¡No te pierdas esta fiesta tan especial del verano!

I Xuntanza Cabalar de San Andrés de Comesaña

Cartel de la I Xuntanza Cabalar de Comesaña Cedida

El domingo 23 cerramos la semana con la I Xuntanza Cabalar de San Andrés de Comesaña.

El evento arrancará a las 09:00 horas con la recepción de los participantes. Desde las 16:00 hasta las 17:30 horas se celebrarán gincanas y sorteos con varios premios.

Finalmente, se podrá degustar un menú de 25 euros a las 14:00 horas, el cual incluye: