Llega a Vigo la nueva moda de TikTok: convocan la primera batalla de "farmear aura" en Vialia

Tras el paso de los therian a principios de año, llega a Vigo la nueva tendencia viral de TikTok. El centro comercial Vialia acogerá la primera batalla de "farmear aura" de la ciudad, y una de las primeras de Galicia.

El fenómeno se ha popularizado en el último mes, con vídeos de batallas en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. En algunas competiciones, incluso hay jueces, eliminación por rondas y premios para el ganador.

En la ciudad olívica, tendrá lugar el próximo martes 1 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, en Vialia. Así lo ha anunciado una usuaria de TikTok en un post, en el que recomienda traer "tu mejor outfit, tu confianza y tu aura".

Primera batalla de "farmear aura" en Vigo TikTok

¿Qué es "farmear aura"?

"Farmear aura" es la fusión de dos conceptos. Por un lado, "farmear" proviene del verbo en inglés to farm, que en los videojuegos describe acciones repetitivas para obtener puntos, enseres o experiencia para mejorar tu personaje.

Por otro lado, "aura" se utiliza en el mundo digital para caracterizar a una persona o una acción que transmita carisma, seguridad y confianza en uno mismo. Por ello, los participantes buscan en las batallas acumular aura, es decir, ganar "puntos" de carisma.

Durante las batallas, los jóvenes realizan movimientos y bailes que hacen referencia al lenguaje propio de internet: desde el famoso "six-seven" a personajes de animes y videojuegos o, incluso, personificar memes.

Ahora bien, no solo se puede "ganar aura". También se puede perder, con movimientos o actitudes que te dejen en ridículo. Estas acciones son denominadas como "laura", en referencia al inglés "lost aura"