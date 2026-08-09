O Marisquiño pone el broche de oro a su edición de 2026 con las finales deportivas y el concierto de L0rna

O Marisquiño ha puesto el broche de oro a su edición de 2026 este domingo, con el 'Finals Day' tras cuatro días de intensa actividad deportiva y cultural. La jornada se cerrará con el concierto de L0rna a partir de las 2:15 horas, una de las caras más reconocidas del urbano en castellano.

A lo largo del día, se decidirán los títulos de Skate Street, Basket 3x3, Adaptive Skate, Adaptive BMX, Breaking y Flatland, aparte de los esperados Best Trick de Skate y BMX. Además, el Big Air y FMX mostrarán una nueva exhibición aérea en la playa de Samil.

A su vez, el escenario de La Plaza albergará por primera vez en O Marisquiño la final ibérica de DMC, la competición más prestigiosa e influyente del mundo para DJs y turntablists —el uso de los platos y la mesa como un instrumento musical—. De este modo, los mejores de España y Portugal han competido desde las 13:00 horas por un billete para el Mundial de Londres.

Entre las actividades más esperadas está el Piranha Ñam Session, una Vert Jam Session capitaneada por el prestigioso skater Danny León que apuesta por el formato más libre, creativo y cercano al espíritu original del skateboarding. Entre otras caras conocidas que se han acercado estos días a Samil se encuentran el jugador de la NBA, Sergio de Larrea, y el rapero valenciano Kid Frankie, uno de los presentadores de las competiciones de breaking.

Último día de conciertos

Además, la programación musical despedirá esta XXVI edición con conciertos como el de L0rna (02:15 horas), que llevará al escenario SON Estrella Galicia su propuesta de rap atravesada por otras influencias de la electrónica y el reguetón y con la que está despuntando en el urbano nacional, con temas como 'La sacapuntas'.

Antes, como recoge Europa Press, a ese mismo escenario se subirán a partir de las 22:30 horas CANDi, Fresquito y Mango y el vigués West Srk, que recientemente ha lanzado su último EP, 'Atlántico'.

La música también continuará en La Plaza, con las sesiones de Rei Tier, bb.wav b2b Mahia y la portuguesa Violet, mientras que el escenario Oasis cerrará el fin de semana con Nahno Selectah, Chalart58 & Matah y Píntega. De igual modo, el escenario Sunset seguirá acompañando el ambiente del Village hasta el final de la jornada.