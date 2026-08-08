Salceda de Caselas (Pontevedra) organiza una jornada divulgativa para seguir el eclipse

El Concello de Salceda de Caselas ha anunciado este viernes que organizará una actividad especial con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto. La propuesta pretende convertir este acontecimiento astronómico en una experiencia compartida.

La iniciativa municipal combina divulgación científica, contacto con la naturaleza y participación ciudadana. La jornada comenzará con una andaina con salida desde la Praza do Concello, que subirá hasta el área recreativa y forestal de Espicho do Faro.

Ya en este "enclave privilegiado para la observación del eclipse", se desarrollarán diferentes actividades dirigidas a todos los públicos, entre ellas una explicación divulgativa sobre las características del eclipse y su singularidad, cómo se produce este fenómeno y cuáles son las medidas de seguridad a tomar.

El momento central será la visualización del eclipse, que permitirá a las personas asistentes gozar del fenómeno en compañía y con la información necesaria para comprenderlo. El Concello repartirá gafas de observación homologadas entre las personas participantes.

La actividad es gratuita y las personas interesadas deberán inscribirse de antemano en la dirección de correo electrónico medioambiente@salcedadecaselas.gal o en la casa de la cultura A. D. R. Castelao.