Piratas de Nabia organiza cuatro rutas para ver las Perseidas desde "el mejor observatorio de Galicia"

Aunque el eclipse acapara todas las portadas, las rías de Vigo y Pontevedra vivirán la próxima semana otro fenómeno astronómico extraordinario: las Perseidas. Para su mayor disfrute, la naviera Piratas de Nabia ha organizado cuatro rutas astronómicas para contemplar la lluvia de estrellas desde "el mejor observatorio de Galicia".

Con el mar como el único horizonte, en el corazón de las rías gallegas, la naviera ha diseñado una serie de Rutas Astronómicas Especial Perseidas que permitirán disfrutar de "una experiencia diferente, donde naturaleza, ciencia y navegación se unen bajo uno de los cielos más espectaculares del verano".

Las travesías se celebrarán los días 10, 11, 13 y 14 de agosto, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de la lluvia de meteoros. Las salidas tendrán lugar desde Cangas (21:30 horas) y Vigo (22:00 horas) para las rutas por la Ría de Vigo, y desde Bueu (21:30 horas) y Portonovo (22:00 horas) para las rutas por la Ría de Pontevedra.

Durante aproximadamente dos horas y media de navegación, los asistentes podrán observar el cielo nocturno acompañados por un guía astronómico, que explicará de forma divulgativa cómo se produce este fenómeno, ayudará a identificar constelaciones y compartirá curiosidades sobre el firmamento visible desde las rías gallegas.

Las rutas están dirigidas tanto a aficionados a la astronomía como a familias, parejas y grupos de amigos que quieran vivir una noche diferente durante el verano. La organización recomienda acudir con ropa de abrigo, ya que las temperaturas descienden durante la navegación nocturna.

Las plazas son limitadas y las reservas ya están disponibles a través de los canales habituales de Piratas de Nabia. Cabe mencionar, además, que el martes 11 de agosto no habrá salida ni desde Bueu ni desde Portonovo.