El paraíso de las rutas de senderismo de España está en este lugar: un recorrido de 14 km con vistas al mar

Para los amantes de la naturaleza, Vigo cuenta con una gran variedad de rutas oficiales y locales, entre ellos el recién galardonado como Sendero Azul 'Bembrive-Beade', con dos rutas alternativas.

Desde enclaves de gran valor paisajístico, ambiental y etnográfico hasta vistas panorámicas de la ciudad de Vigo, este camino ofrece una espectacular amalgama de colores en un entorno natural.

Un sendero de 14,4 kilómetros en un entorno natural

El senderismo es una actividad súper accesible para mejorar la salud física y mental. Se puede practicar en cualquier época del año, adaptando la ruta, el horario y la vestimenta a cada estación.

En verano, la recomendación es madrugar para evitar las horas centrales del día y, lo más importante, llevar mucha agua. Entre las opciones más destacadas en Vigo y alrededores figura la ruta 'Bembrive-Beade', galardonada con el título de Sendero Azul.

Se trata de un sendero circular con una distancia de 14,4 kilómetros que permite explorar el paisaje en el que la naturaleza, la historia y la cultura se unen en un recorrido inolvidable entre las parroquias de Bembrive y Beade.

La ruta presenta dos tramos alternativos: Bembrive (9,6 kilómetros) y Beade (5,5 km), que pueden recorrerse por separado o juntos.

Río Eifonso Concello de Vigo

A lo largo del trazado el visitante puede conocer el Parque Botánico 'Arco da Vella', con información sobre la flora y fauna de la ribera del río Eifonso, y los caminos y vestigios de la antigua aldea da Fraga, conformada por seis edificaciones y que parece ser que quedó abandonada entre los siglos XVIII y XIX.

Otros de los atractivos del sendero son la capilla de San Cibrán y la Casa das Aguas, desde el que hace años se suministraba el agua a la ciudad de Vigo, así como las vistas panorámicas desde la fuente das Regas, el alto de Quintián o el parque forestal de Beade.

A pocos minutos en coche del centro de Vigo

El nivel de dificultad de esta ruta es alto, por lo que se recomienda a senderistas experimentados que conozcan bien el terreno. Este sendero circular tiene una distancia de 14,4 kilómetros y una duración media de 3 horas y 20 minutos.

En verano, hacer senderismo requiere madrugar, llevar mucha agua y, por supuesto, evitar las horas centrales del día. La ubicación de esta ruta, a pocos kilómetros del centro urbano de Vigo, facilita el acceso y la convierte en una opción muy cómoda.