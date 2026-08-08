El mercadillo ambulante ideal para visitar el 3 y 18 de cada mes: ropa, calzado, embutido y puesto de pulpo

Vecinos de Lalín (Pontevedra) recorren las calles del municipio durante la celebración de su mercadillo ambulante Concello de Lalín

El 3 y 18 de cada mes se celebra la feria de Lalín (Pontevedra), uno de los mercadillos ambulantes más antiguos de Galicia.

Para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar al siglo XV, cuando los comerciantes instalaban sus puestos a la sombra de los muros de la fortaleza existente en el lugar donde hoy se encuentra el Parque da Loriga.

El 3 y 18 de cada mes con puestos de ropa, calzado y más

Los mercadillos ambulantes son excelentes oportunidades para encontrar gangas en ropa, calzado, complementos y antigüedades.

En el interior de Galicia destacan opciones como la Feria de Lalín. Originalmente se celebraba el día 3 de cada mes, pero el éxito del mercado hizo que en el siglo XVII se ampliara con una jornada extra el día 18.

Así pues, los días 3 y 18 de cada mes se celebra en el municipio un mercadillo en el que se instalan puestos de ropa, calzado, plantas, quesos, embutidos y pulpo. Su horario es de 09:00 a 14:00 horas, aproximadamente.

El recinto dispone de una zona de aparcamiento y también es accesible en autobús, lo que facilita el desplazamiento, especialmente de las personas mayores.

Los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos, desde prendas de moda y complementos hasta artículos para el hogar y productos gastronómicos, entre los que destacan el embutido y el pulpo.

La Feria de Lalín se celebra en un espacio al aire libre, lo que garantiza una experiencia de compra muy agradable en jornadas soleadas y no excesivamente calurosas.

Durante el verano, las temperaturas pueden ser elevadas; sin embargo, el amplio horario del mercadillo permite realizar la visita a primera hora de la mañana y finalizar antes de las horas de mayor calor.

Estas son todas las fechas de 2026

El mercadillo se celebra los días 3 y 18 de cada mes, aunque la edición del 3 de agosto es una de las más concurridas y populares del año. A continuación, te mostramos el calendario de apertura para lo que resta de año: