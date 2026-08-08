La emoción de O Marisquiño recorrió las calles del Casco Vello de Vigo este sábado

El Casco Vello de Vigo se volvió a convertir este sábado en una pista, en la que ciclistas de todas las edades demostraron todo su talento, a toda velocidad y sin frenos. Las curvas, los saltos y la emoción del descenso urbano de O Marisquiño no dejó indiferente a nadie.

El MTB Downtown de O Marisquiño volvió a demostrar ser una de las disciplinas más aclamadas por el público olívico. Desde las 10:00 horas, decenas de ciclistas recorrieron el centro de Vigo, desde lo más alto de O Castro hasta llegar al centro comercial A Laxe.

Los entrenamientos de la mañana captaron la mirada de curiosos y turistas que se pasearon este sábado por el centro olívico. Ahora bien, la intensidad se incrementó a partir de las 16:30 horas, cuando comenzaron las rondas eliminatorias.

Bajo un sol radiante y con las calles abarrotadas, un centenar de riders bajaron uno tras otro, salvando las curvas, los saltos y los obstáculos que la organización les tenía preparados. El más rápido de la semifinal fue el ciclista local, Antonio Ferreiro.

Ahora bien, a las 18:30 horas comenzó el momento decisivo, la gran final del MTB Downtown de O Marisquiño. En este caso, el rider francés Adrien Loron pedaleó con mayor fuerza y se impuso al resto de competidores en un desenlace ajustadísimo.

En categoría femenina, la más rápida de la clasificatoria fue la chilena Fernanda Gildemeister, que competía por primera vez en Vigo, seguida de la bicampeona Sara Yusto y ya más lejos de Alba Rodríguez. En este caso, no hubo cambios en la bajada final.