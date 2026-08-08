Arrancan las Festas da Peregrina en Pontevedra: pregón a cargo del periodista Ramón Pozas
Este acto da inicio a las fiestas de la localidad, que durante ocho días disfrutará de diferentes actividades para todos los públicos
Información relacionada: Llegan las Festas da Peregrina a Pontevedra: todos los grandes eventos y conciertos de agosto 2026
Comienza la semana grande de Pontevedra. Las Festas da Peregrina han comenzado este sábado con la lectura del pregón, a cargo del periodista Ramón Pozas.
La balconada de la Casa Consistorial de Pontevedra ha acogido la lectura del pregón a las 12:00 horas. Este acto da inicio a las fiestas de la localidad, que durante ocho días disfrutará de diferentes actividades para todos los públicos —las atracciones para los más pequeños se encuentran disponibles desde la tarde de este viernes—.
Durante la lectura, Pozas ha reivindicado Pontevedra como una ciudad construida a medio camino entre la historia y la imaginación. Ha tomado como hilo conductor a Jacinto Barallobre, personaje de 'La saga/fuga de J.B.', y su búsqueda del origen del misterioso latido que siente en las piedras de la ciudad.
Así, el pregón ha recorrido distintos espacios y épocas de Pontevedra para poner en valor su patrimonio, sus plazas, su tradición marinera, el Camino de Santiago y la relación entre la ciudad y su entorno rural. También recuerda a figuras vinculadas a Pontevedra como Torrente Ballester, Castelao, Valle-Inclán, García Lorca, Rafael Alberti o Saramago.
Programación por días
Sábado, 8 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Actuación de BenQuerer, Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeira de Fran Sieira Compañía de Danza
- 22:30 horas en Praza de España - Concierto sorpresa
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero - Verbena con la orquesta Atracción Cabaret
- 00:00 horas - Fuegos artificiales entre el puente del Burgo y el de Santiago
Domingo, 9 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Peregrina - Procesión de la Virgen Peregrina y danza gremial de cintas
- 22:00 horas en Praza da Ferraría - Alana
- 22:30 horas en Praza de España - La Casa Azul
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Talismán
Lunes, 10 de agosto
- 19:30 horas en la Praza de Arturo Souto - Concierto infantil Tubos do mundo de Xavi Lozano
- 21:00 horas en la Praza da Ferraría - Concierto de La Edad de Oro del Pop Español
- 22:00 horas en la Praza de España - Concierto de C Marí y D.Valentino
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Florida Band
Martes, 11 de agosto
- 19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro infantil Tachán! de Inventi Teatro
- 21:00 horas - Gala de circo con la Orquesta de Malavares y la Banda de Música de Salcedo e Pistacatro
- 22:30 horas en Praza de España - Los 40 Sesións con Artic, Rumses López y David Álvarez
- 22:45 horas en Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Alabama
Miércoles, 12 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto Bravú Bandástico
- 22:30 horas en Praza de España - Sidecars
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Nueva Fuerza
Jueves, 13 de agosto
- 19:00 horas - Batalla de flores con Loureiro, Crespo, Benito Corbal, Coibán Roffignac y Padre Amoedo
- 21:00 horas en Praza de España - Érase outra vez. O musical
- 22:30 horas en Praza da Ferraría - PONTEaRUR con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con La Travesía
Viernes, 14 de agosto
- 19:30 horas en la Praza Arturo Souto - Cuentacuentos infantil Lideiras dunha vaca con Erea Mora
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra Ponte Rock Sinfónico
- 22:30 horas en Praza de España - Miguel Ríos
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Grupo Rubí de Vigo
Sábado, 15 de agosto
- 17:00 horas en Avenida de Santa María - Juegos populares
- 19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro Infantil Historias para escagharriñarse de Ghazafelhos
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Festival de corales
- 22:30 horas en Praza de España - Concierto de De Vacas - Vacanal sinfónica
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta D'Crisis
- 23:00 horas en Praza do Gremio de Mareantes - Verbena con la orquesta Soprano
- 00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago
Domingo, 16 de agosto
- 19:30 horas - Magia infantil É cousa de maxia con Xavier Muro
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Gala Internacional de Ilusionismo Pontemaxia con Maga Melanie, Joshua Kenneth, Román García y Pedro Volta
- 22:30 horas en Praza de España - Pastora Soler
- 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Pekados
- 00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago
Lunes, 17 de agosto
- 21:00 horas en Praza da Ferraría - Aquí Báilase - Concierto de la AC Traspés