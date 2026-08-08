Arrancan las Festas da Peregrina en Pontevedra: pregón a cargo del periodista Ramón Pozas

Comienza la semana grande de Pontevedra. Las Festas da Peregrina han comenzado este sábado con la lectura del pregón, a cargo del periodista Ramón Pozas.

La balconada de la Casa Consistorial de Pontevedra ha acogido la lectura del pregón a las 12:00 horas. Este acto da inicio a las fiestas de la localidad, que durante ocho días disfrutará de diferentes actividades para todos los públicos —las atracciones para los más pequeños se encuentran disponibles desde la tarde de este viernes—.

Durante la lectura, Pozas ha reivindicado Pontevedra como una ciudad construida a medio camino entre la historia y la imaginación. Ha tomado como hilo conductor a Jacinto Barallobre, personaje de 'La saga/fuga de J.B.', y su búsqueda del origen del misterioso latido que siente en las piedras de la ciudad.

Así, el pregón ha recorrido distintos espacios y épocas de Pontevedra para poner en valor su patrimonio, sus plazas, su tradición marinera, el Camino de Santiago y la relación entre la ciudad y su entorno rural. También recuerda a figuras vinculadas a Pontevedra como Torrente Ballester, Castelao, Valle-Inclán, García Lorca, Rafael Alberti o Saramago.

Programación por días

Sábado, 8 de agosto

21:00 horas en Praza da Ferraría - Actuación de BenQuerer, Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeira de Fran Sieira Compañía de Danza

de Fran Sieira Compañía de Danza 22:30 horas en Praza de España - Concierto sorpresa

22:45 horas en la Gran Vía de Montero - Verbena con la orquesta Atracción Cabaret

00:00 horas - Fuegos artificiales entre el puente del Burgo y el de Santiago

Domingo, 9 de agosto

21:00 horas en Praza da Peregrina - Procesión de la Virgen Peregrina y danza gremial de cintas

y danza gremial de cintas 22:00 horas en Praza da Ferraría - Alana

22:30 horas en Praza de España - La Casa Azul

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Talismán

Lunes, 10 de agosto

19:30 horas en la Praza de Arturo Souto - Concierto infantil Tubos do mundo de Xavi Lozano

21:00 horas en la Praza da Ferraría - Concierto de La Edad de Oro del Pop Español

22:00 horas en la Praza de España - Concierto de C Marí y D.Valentino

y 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Florida Band

Martes, 11 de agosto

19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro infantil Tachán! de Inventi Teatro

de 21:00 horas - Gala de circo con la Orquesta de Malavares y la Banda de Música de Salcedo e Pistacatro

22:30 horas en Praza de España - Los 40 Sesións con Artic, Rumses López y David Álvarez

con Artic, Rumses López y David Álvarez 22:45 horas en Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Alabama

Miércoles, 12 de agosto

21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto Bravú Bandástico

22:30 horas en Praza de España - Sidecars

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con Grupo Nueva Fuerza

Jueves, 13 de agosto

19:00 horas - Batalla de flores con Loureiro, Crespo, Benito Corbal, Coibán Roffignac y Padre Amoedo

con Loureiro, Crespo, Benito Corbal, Coibán Roffignac y Padre Amoedo 21:00 horas en Praza de España - Érase outra vez. O musical

22:30 horas en Praza da Ferraría - PONTEaRUR con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila

con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila 22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con La Travesía

Viernes, 14 de agosto

19:30 horas en la Praza Arturo Souto - Cuentacuentos infantil Lideiras dunha vaca con Erea Mora

con 21:00 horas en Praza da Ferraría - Concierto de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra Ponte Rock Sinfónico

22:30 horas en Praza de España - Miguel Ríos

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Grupo Rubí de Vigo

Sábado, 15 de agosto

17:00 horas en Avenida de Santa María - Juegos populares

19:30 horas en Praza de Arturo Souto - Teatro Infantil Historias para escagharriñarse de Ghazafelhos

de 21:00 horas en Praza da Ferraría - Festival de corales

22:30 horas en Praza de España - Concierto de De Vacas - Vacanal sinfónica

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta D'Crisis

23:00 horas en Praza do Gremio de Mareantes - Verbena con la orquesta Soprano

00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago

Domingo, 16 de agosto

19:30 horas - Magia infantil É cousa de maxia con Xavier Muro

21:00 horas en Praza da Ferraría - Gala Internacional de Ilusionismo Pontemaxia con Maga Melanie, Joshua Kenneth, Román García y Pedro Volta

con Maga Melanie, Joshua Kenneth, Román García y Pedro Volta 22:30 horas en Praza de España - Pastora Soler

22:45 horas en la Gran Vía de Montero Ríos - Verbena con la orquesta Pekados

00:00 horas - Espectáculo pirotécnico entre el puente del Burgo y Santiago

Lunes, 17 de agosto