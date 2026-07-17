Una gallega ante las críticas de la temperatura del mar: "No entiendo a quienes prefieren bañarse en el Mediterráneo"

Todos los veranos, la costa gallega recibe una gran afluencia de turistas dispuestos a disfrutar de unas vacaciones rodeados de buena gastronomía, paisajes verdes y playas paradisíacas. Si hay algo en lo que todos los gallegos estamos de acuerdo es que en Galicia es un auténtico paraíso.

Sin embargo, quienes visitan nuestra costa suelen coincidir en una misma opinión: el agua de las playas gallegas está muy fría. En cambio, los gallegos sabemos que esa temperatura es uno de sus puntos positivos, ya que te refresca en los días de mucho calor. Esto contrasta con las playas del Mediterráneo, donde la temperatura del agua suele ser mucho más elevada.

"No entiendo a la gente que prefiere bañarse en el Mediterráneo"

Cada verano, las playas gallegas se llenan de visitantes que llegan atraídos por sus paisajes, su gastronomía y la belleza de sus costas. Sin embargo, hay un tema que se repite año tras año: la temperatura del agua del mar. Para la mayor parte de los turistas, darse un baño en Galicia es un reto.

María, gallega concretamente de Vigo, respondió a estas críticas desde su propia experiencia al mismo tiempo que se daba un buen baño refrescante desde las Rías Baixas. "La gente que dice 'No, es que yo en Galicia no me baño porque el agua está muy fría...' Sí, está fría, te entiendo, pero cuando vuelves a la toalla estás fresca", explica.

Y es que, en los días de calor intenso, el agua fría se convierte en un verdadero alivio más que en un inconveniente, o así lo piensan la mayor parte de los gallegos.

@21gayoso Como las playas de Vigo no las hayy ♬ original sound - mariagayoso

Ella también quiso animar a quienes visitan Galicia a probarlo. "Si vienes a Galicia, por favor, báñate y lo entenderás, aunque sea un segundito". Para convencer a sus seguidores, no dudó en grabar el paisaje que tenía ante ella, de aguas cristalinas. "Mirad las playas que tenemos. Es una barbaridad. Esto no es el Caribe, esto es Vigo", y añade: "¡Viva Vigo!"

Aunque reconoce que en el Mediterráneo tienen playas y calas espectaculares, como en Menorca, Ibiza, Formentera o la Costa Brava, dice rotunda que "el agua es obvio que va a refrescar más aquí que allí".

Para María, la clave está en disfrutar de lo que ofrece Galicia. "Me meto en el agua porque me aso de calor en la toalla. Entonces, un agua más fresquita a mí me gusta más". Frente a quienes exageran diciendo que el baño en Galicia es imposible, responde con humor: "No estoy en Cíes, que ahí sí que sales sin una pierna, eso sí que corta. En Vigo, en Cangas, en Aldán... el agua está fría, pero te puedes meter".

Con temperaturas que superan los 30 grados, sobre todo en las Rías Baixas, muchos gallegos defienden la temperatura del Atlántico a muerte, y todos coinciden al salir del agua en que "está buenísima".

Respuestas de sus seguidores

El vídeo de esta gallega ha dado lugar a recibir varios comentarios por parte de quienes afirman que el agua de Galicia está congelada, muchos de ellos desatando las risas en redes. "Me metí una vez en julio y no volví a tener calor hasta septiembre", dijo un usuario.

"Duras 30 segundos en el agua y te sales por hipotermia", comenta otro. "Cuando salgo me gusta sentir las piernas para andar", afirmaba otro seguidor. Aunque también hay gente de fuera de Galicia que adora esta temperatura: "Soy de Andalucía pero adoro que el agua esté fría, porque 40° en la arena y 37° el agua como que no apetece".