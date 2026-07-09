Las piscinas gratuitas al lado de la playa perfectas para ir con niños este verano: "Siempre limpias y bien mantenidas"

En los meses de verano, lo que más apetece es darse un buen chapuzón, ya sea en la playa, en un río o en una piscina, natural o artificial, para refrescarse y hacer frente a las altas temperaturas, tan habituales durante la época estival en las Rías Baixas.

En Vigo, concretamente junto a la playa de Samil, se encuentra un complejo de cuatro piscinas de agua salada situado a escasos metros del arenal. Estas instalaciones son ideales para quienes prefieren evitar la arena y un lugar perfecto para disfrutar de un día de verano en familia, especialmente con niños. Además, su acceso es totalmente gratuito.

Cuatro piscinas de agua salada al lado de la playa

Durante los meses de verano, Vigo suele registrar temperaturas que superan los 30 grados, por lo que las playas urbanas y las piscinas se convierten en algunos de los lugares más frecuentados para combatir el calor. En Samil, además, es posible disfrutar de ambas opciones en un mismo espacio.

Junto a su extenso arenal, de más de un kilómetro de longitud, la playa de Samil dispone de un amplio equipamiento pensado para el ocio y el disfrute. Entre sus principales atractivos destaca un complejo formado por cuatro piscinas de agua salada, de acceso totalmente gratuito.

De estas cuatro, dos son piscinas al uso, perfectas para el baño tanto de adultos como de niños, otra tiene un mini recorrido ideal para vivir una experiencia diferente, y la última es un poco más grande y destaca por disponer de un mini puente de Rande que la cruza.

Las piscinas de Samil permanecen abiertas desde el pasado 16 de mayo y son uno de los espacios más concurridos por las familias durante los días de calor. Su horario de apertura es de 12:00 a 21:00 horas, todos los días de la semana.

Además del complejo acuático, la playa ofrece una amplia variedad de servicios e instalaciones, entre ellos un tobogán, canchas de baloncesto, pista de patinaje, puesto de la Cruz Roja, vigilancia y socorrismo, duchas, juegos infantiles, aparcamientos, zonas verdes, merenderos, multitud de cafeterías y restaurantes.

Las opiniones de los usuarios

Vecinos de Vigo y visitantes suelen pasarse por las piscinas de Samil para disfrutar de un día diferente y refrescarse frente a las altas temperaturas veraniegas. Con una puntuación de 4,1 sobre 5 en Google, muchos usuarios alaban este complejo: "Buenas piscinas, siempre limpias y bien mantenidas. Los socorristas siempre atentos", comenta Nuria Pérez.

El agradecimiento a los socorristas es algo en lo que coinciden varios usuarios en sus reseñas. "Llevo años acudiendo a las piscinas … primeramente con mi hijo mayor y ahora con la pequeña … quiero recalcar el trato y el buen trabajo en concreto de dos socorristas", indica Pablo.

Adrián Veloso afirma que es un plan ideal para ir en familia: "Curioso lo de las piscinas públicas gratuitas al lado de una playa. Recomendado si vas con niños".