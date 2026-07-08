El hotel junto al mar para celebrar una boda de ensueño: "Ubicación privilegiada y salones para hasta 200 invitados"

El verano es la temporada alta indiscutible para las bodas. Los meses de julio y agosto son los preferidos para muchas parejas para celebrar su enlace.

En Galicia existe un amplio abanico de fincas, hoteles y pazos para dar el 'sí, quiero' rodeado de familiares y amigos. El caso del Hotel Talaso Atlántico es un ejemplo perfecto.

En este hotel podrás dar el 'sí, quiero' con vistas al mar

Ceremonia de boda al aire libre Hotel Talaso Atlántico

Situado en el municipio de Oia (Pontevedra), en una ubicación privilegiada a orillas del Atlántico, el Hotel Talaso Atlántico es un lugar excepcional para una celebración inolvidable.

En el exterior, dispone de amplios jardines con vistas al mar donde las parejas pueden celebrar su enlace y, después, celebrar el cóctel de bienvenida con jamón de bellota al corte, pulpeiro o estación de sushi.

"Para el banquete, disponen de un gran salón que te acogerá con los brazos abiertos para que vivas una de las cenas más importantes de tu vida", señala el portal especializado en bodas Bodas.net.

Los salones del Hotel Talaso Atlántico se adaptan al número de invitados, con capacidad para hasta 200 personas.

Por otro lado, el menú se adapta también al gusto y presupuesto de los novios, que podrán probarlo antes de decidir qué se sirve en los platos. "El servicio incluye una prueba gratuita", confirman desde el propio establecimiento.

En este sentido, la cocina de este hotel se ha especializado en la mejor gastronomía tradicional gallega, con las materias primas de mejor calidad para "potenciar su sabor al máximo".

Los novios no tendrán que preocuparse por detalles como la decoración floral de los salones, la distribución de las mesas (siguiendo los deseos de la pareja) ni tampoco por la impresión de las minutas, ya que el hotel se encarga de todas estas gestiones.

Las reseñas en Bodas.net sobre este lugar hablan por sí solas: "Desde el primer momento todo fue fácil y el resultado superó con creces nuestras expectativas. La organización fue impecable, la decoración espectacular y la comida, simplemente exquisita".

Marta, por su parte, deja el siguiente comentario: "Volveríamos a repetir una y mil veces. Elegimos el Talaso porque hace años habíamos ido de invitados a una boda y en ese momento ya nos había convencido".

70 habitaciones en un enclave privilegiado

Después de la ceremonia y la posterior celebración, tanto los novios como los invitados pueden hacer noche en el hotel.

Las 70 habitaciones se distribuyen en una habitación deluxe 'Marina', tres habitaciones dobles superior, tres habitaciones con salón, 42 habitaciones standard con vistas al mar y 21 habitaciones standard con vistas a la montaña.

El complejo hotelero cuenta además con un centro de talasoterapia que ofrece una amplia variedad de tratamientos de dermoestética, terapias para la retención de líquidos y cuidados especializados para la piel.