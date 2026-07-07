El complejo acuático con piscina de olas y zona de césped ideal para este verano: "Muy buen precio"

El inicio del verano ha estado marcado por la llegada de dos olas de calor que han elevado los termómetros por encima de los 35 ºC en numerosos municipios de Galicia.

Las altas temperaturas han convertido las piscinas municipales en uno de los refugios favoritos para quienes buscan refugiarse del calor.

Abre todos los días a partir de las 13:00 horas

Cuando aprieta el calor durante los meses de verano, muchas familias del interior de Galicia optan por acudir a las piscinas municipales para disfrutar de un refrescante chapuzón.

Entre las opciones disponibles en la provincia de Pontevedra, el complejo acuático de As Grandes, en el municipio de A Cañiza, es una de las alternativas más populares y completas de la zona.

El recinto cuenta con un amplio césped para tomar el sol y dos piscinas, una de ellas con olas, para chapotear, nadar y relajarse en un entorno rodeado de verde.

La piscina permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre, "siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan", señalan desde el propio Ayuntamiento.

El horario de apertura al público es de 13:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo.

Durante las mañanas, de 11:00 a 13:00 horas, las instalaciones estarán reservadas exclusivamente para los niños inscritos en los campamentos de verano.

Las tarifas establecidas para esta temporada 2026 son las siguientes:

De 0 a 3 años: entrada gratuita

entrada gratuita De 4 a 15 años: 1 euro (entrada infantil)

1 euro (entrada infantil) A partir de los 16 años: 2 euros (entrada de adulto)

Las reseñas sobre esta piscina son, en general, positivas. Mientras algunos usuarios consideran que el agua está demasiado fría, otros agradecen esa temperatura, especialmente durante los días más calurosos del verano.

"Tiene piscina de olas que se activa cada media hora y es muy divertido. Amplia zona distribuida en gradas con césped", describe Eulalia.

Jose, por su parte, agrega: "Un buen lugar para pasar un fabuloso día. Os lo recomiendo encarecidamente".

Ya está abierta la Playa fluvial de Luneda

Playa fluvial de Luneda Concello de A Cañiza

De forma paralela, el Concello de A Cañiza ha reabierto al público la Playa fluvial de Luneda, situada en el lugar de Gonda, un espacio natural acondicionado al lado de la Regueira del Aceval, afluente del río Deva.

Con un aforo estimado de 225 personas, la zona cuenta con múltiples servicios para el disfrute de los vecinos y visitantes: merendero, asadores y área de juegos infantiles, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para el ocio familiar al aire libre.