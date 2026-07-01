El plan para encontrar auténticos chollos llega a Vigo: un Garage Sale con cientos de artículos de segunda mano

Los días 3 y 4 de julio, el Centro Comercial Camelias reunirá a vendedores particulares con cientos de artículos de segunda mano, ropa, coleccionismo, decoración, libros, tecnología y objetos vintage

Buscar un vinilo descatalogado, encontrar una lámpara con historia, hacerse con ropa a buen precio o descubrir ese objeto que no sabías que necesitabas. Todo eso será posible los próximos 3 y 4 de julio en el Centro Comercial Camelias, que acogerá la primera edición del Garage Sale Market, un mercadillo de segunda mano con entrada gratuita.

Durante dos jornadas, la planta baja del centro comercial reunirá a vendedores particulares con cientos de artículos de segunda mano. Habrá ropa, libros, tecnología, decoración, pequeño mobiliario, juguetes, menaje, objetos vintage y piezas de coleccionismo, entre otros productos, con precios pensados para quienes disfrutan cazando gangas.

La iniciativa busca fomentar la reutilización y el consumo responsable, dando una segunda vida a objetos que todavía tienen mucho que ofrecer. Pero, además, quiere recuperar el espíritu de los tradicionales garage sales: recorrer los puestos sin prisas y dejarse sorprender por hallazgos inesperados.

"Queremos que la gente venga con tiempo, curiosee y disfrute. Un Garage Sale siempre tiene ese componente de sorpresa: nunca sabes qué tesoro puedes encontrar en el siguiente puesto", explican desde la organización.

En pleno verano, cuando la oferta de ocio se multiplica con playas, conciertos y festivales, este mercado se presenta como un plan diferente para quienes prefieren perderse entre estanterías repletas de objetos únicos y oportunidades difíciles de encontrar en las tiendas convencionales.

El Garage Sale Market abrirá el jueves 3 y el viernes 4 de julio en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas en la planta baja del Centro Comercial Camelias. La entrada será gratuita.