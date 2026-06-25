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La música y los 'peques', los protagonistas del 20 aniversario del Centro Comercial Gran Vía de Vigo

Este sábado 27 de junio, a las 18:00 horas, la Planta 2 del centro comercial acogerá una actuación gratuita de A Gramola Gominola

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El Centro Comercial Gran Vía de Vigo continúa celebrando su 20 aniversario, con una programación pensada para todos los públicos. Este fin de semana tendrá lugar un concierto familiar, a cargo de A Gramola Gominola.

Tienda Sprinter del Gran Vía de Vigo.

En concreto, la actuación, gratuita, comenzará a las 18:00 horas de este sábado 27 de junio en la planta dos del centro comercial. "Permitirá a las familias disfrutar de un espectáculo lleno de música, diversión y canciones que han conquistado a pequeños y mayores", afirman desde Gran Vía.

Además, como parte de las ventajas exclusivas del Club de los Disfrutones, las familias que formen parte del club y asistan al concierto recibirán un regalo especial hasta agotar existencias. El objetivo del centro comercial es crear un "momento inolvidable" para sus visitantes y "celebrar juntos" su 20 aniversario.

Asimismo, los clientes podrán seguir participando hasta el 31 de octubre en el sorteo de un BYD ATTO 2 DM-i, registrando sus tickets de compra a través de la APP del Club de los Disfrutones o en el Punto de Información.

Ambas actividades se enmarcan en la programación del centro comercial para conmemorar sus 20 años de historia. Toda la información sobre el calendario del aniversario y las bases del sorteo puede consultarse en la página web de Gran Vía de Vigo.