La música y los 'peques', los protagonistas del 20 aniversario del Centro Comercial Gran Vía de Vigo

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo continúa celebrando su 20 aniversario, con una programación pensada para todos los públicos. Este fin de semana tendrá lugar un concierto familiar, a cargo de A Gramola Gominola.

En concreto, la actuación, gratuita, comenzará a las 18:00 horas de este sábado 27 de junio en la planta dos del centro comercial. "Permitirá a las familias disfrutar de un espectáculo lleno de música, diversión y canciones que han conquistado a pequeños y mayores", afirman desde Gran Vía.

Además, como parte de las ventajas exclusivas del Club de los Disfrutones, las familias que formen parte del club y asistan al concierto recibirán un regalo especial hasta agotar existencias. El objetivo del centro comercial es crear un "momento inolvidable" para sus visitantes y "celebrar juntos" su 20 aniversario.

Asimismo, los clientes podrán seguir participando hasta el 31 de octubre en el sorteo de un BYD ATTO 2 DM-i, registrando sus tickets de compra a través de la APP del Club de los Disfrutones o en el Punto de Información.

Ambas actividades se enmarcan en la programación del centro comercial para conmemorar sus 20 años de historia. Toda la información sobre el calendario del aniversario y las bases del sorteo puede consultarse en la página web de Gran Vía de Vigo.