Todo listo para el Galicia Fest en Vigo: Cita con la música en el Muelle de Transatlánticos

San Juan ha hecho la presentación oficial del verano 2026. Esta estación se ha convertido en Galicia en sinónimo de fiestas populares y gastronómicas y, en los últimos años, de festivales musicales.

En Vigo estos eventos también encuentran su espacio y es, además, privilegiado: El Muelle de Transatlánticos, un enclave que mira, hacia un lado, a la ría de Vigo, y, hacia el otro, al skyline vigués. Allí ha encontrado asiento el Galicia Fest, un festival musical pensado para todos los públicos y gustos diversos, pero que es un reclamo, sobre todo, para la generación más Millenial. Se celebrará los próximos 26 y 27 de junio.

Esta segunda edición se escribe con 15 nombres propios: Maryland, Pablo Lesuit, Sabela, Coti, Miriam Rodríguez, La Reina del Flow, José de Rico, Vera Fauna, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena, Taburete, Lori Meyers, Álvaro de Luna y Juan Magán.

Pero todos estos artistas no estarán solos, sino que contarán con unos teloneros más que animados. Un total de diez DJs gallegos animarán los descansos entre concierto y concierto. Se trata de Adrián Gold, Bea Fernandes, DJ Charlie, Diego Mariño, Jorge Álvarez, Lucía Dilema, DJ Su, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas.

El Galicia Fest contó con una antesala: La de la presentación del cartel definitivo en Vialia Vigo, en donde la gallega Miriam Rodríguez y el DJ Arrow ejercieron de anfitriones.

La Reina, principal reclamo

A comienzos de este 2026 la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra presentaron esta nueva entrega del festival. Lo hicieron tomando como reclamo a La Reina del Flow, una de las protagonistas del evento famosa por la serie de Netflix que, especialmente en Latinoamérica, supone todo un fenómeno.

reina-del-flow

Pero la Reina estará acompañada, no solo por las 6.500 personas que entrarán en el recinto, sino por un completo y variado cartel, en el que también habrá presencia local. Es el caso de Maryland, que se reencontrará con los escenarios en el marco de la celebración del Galicia Fest tras un breve parón durante el que han estado preparando su nuevo disco. En una entrevista concedida a Treintayseis esta misma semana, el grupo confirmaba la presentación de temas inéditos en un festival que afrontarán como una "oportunidad" para comprobar si los temas planteados funcionan antes de grabarlos.

Pero en el Galicia Fest habrá otro rey, en este caso, del electro latino: Se trata de Juan Magán, popular por temas como "Bailando por ahí", "Quiero que sepas" o "Ella no sigue modas". Precisamente con este artista tiene una colaboración otro de los nombres más populares del festival: José de Rico, autor del más que conocido "Rayos de sol".

Juan Magan en Espacio Zity.

En Vigo se darán cita otros artistas gallegos como Sabela o Miriam Rodríguez, ambas conocidas tras su paso por la academia de Operación Triunfo. Las acompañarán Coti, Taburete o Álvaro de Luna, entre los ya mencionados.

Abonos agotados

Este mismo martes, la organización del festival Galicia Fest, la promotora Quireza Events, anunciaba que los abonos estaban ya agotados tras el anuncio del último tramo de 500 pases para ambas jornadas. Así, se prevé un lleno absoluto "a falta de poco más de 72 horas para que empiece a sonar la música".

Con todo, por el momento todavía quedan entradas diarias tanto para el viernes, como para el sábado. Se pueden adquirir en www.galiciafest.gal, a un precio de 35 euros más gastos de gestión.

Horarios

Los horarios previstos para la segunda edición del Galicia Fest son los siguientes:

Viernes 26 de junio

16:00 horas: Maryland

Maryland 17:00 horas: Pablo Lesuit

Pablo Lesuit 18:00 horas: Sabela

Sabela 19:15 horas: Coti

Coti 20:45 horas: Miriam Rodríguez

Miriam Rodríguez 22:30 horas: La Reina del Flow (dos horas de show)

La Reina del Flow (dos horas de show) 1:00 horas: José de Rico

Sábado 27 de junio