El Museo do Mar de Galicia, en Vigo, se volverá a llenar de música, mercados, y gastronomía

La nueva Xornada Cultural Mar de Galicia volverá al Museo do Mar de Galicia en Vigo el próximo 18 de julio con el objetivo de dar un espacio a los grupos y creadores locales en el que ofrecer "su calidad", en palabras de la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz.

La presentación corrió a cargo de la representante autonómica, que estuvo acompañada por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y por responsables de la Asociación Sociocultural y Deportiva Over, entre otros, Roi Torres.

El evento contará con tres escenarios de música en directo y cuatro zonas con actividades deportivas y espacios culturales en los que habrá mercado de artesanía, actividades de deporte acuático y un espacio de conciencia azul.

Por un lado, el Escenario Ría se situará en el aparcamiento principal, en donde habrá música urbana y contemporánea. Habrá artistas gallegos como Tekilas, Xiari, Adan o LosDeLa9. También el grupo nacional Cecilio G, cabeza de cartel.

Por otra parte estará el Escenario Xanela, que se localizará en la parte trasera del Museo do Mar, enclave con vistas a la ría y que se reservará para los estilos punk, hardcore y rock de guitarras. Participarán bandas locales como LoraHacePam, Dulce Compañía, Zalomon Grass y Youcanthide.

El bautizado como Espazo Río Lagares se ubicará en el interior de las salas expositivas para ofrecer propuestas electrónicas, experimentales e inmersivas dirigidas por Pálida. El acceso tendrá un coste de tres euros.

Actividades paralelas

Paralelamente habrá distintos puntos diferenciados y separados por temáticas como la deportiva, en la zona Espigón, con regatas de piraguas. Del mismo modo, el Espazo Conciencia Azul se reservará como zona de charlas y encuentros centrados en la educación ambiental y en la defensa del mar. Participarán Lixo Atelier, Vazva y la bióloga Raquel Nogueira.

Por último, el Mercado Salitre estará en la bajada de acceso al Museo do Mar para apoyar el comercio sostenible y la economía circular con venta de ropa, discos de segunda mano, autoedición y marcas gallegas independientes.

En el Hall do Mar se ubicarán los servicios centrales con barras de bebidas, zona de DJs, foodtrucks, barra de vermú y zona lounge.