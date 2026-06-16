La octava edición de la Xuntanza Moteira de Valadares prevé reunir a 500 moteros en Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, dio la bienvenida este martes al Concello a Vanesa Ramilo, Roberto Guisande y Óscar Vila (Comisión de San Campio) y a Daniel Beiro y Enrique Abalde (Club Motero Cuatro Amigos). El objetivo de este encuentro fue presentar, para el próximo sábado, 20 de junio, la octava edición de la Xuntanza Moteira de Valadares. La cita transcurrirá a lo largo de 42 kilómetros -por viales de Vigo-. El aforo máximo será de 500 personas y la salida del evento se producirá a las 17:30 horas desde la carretera de Regueiro.

Caballero ensalzó las "facilidades" que se le da a la circulación de motos en Vigo. "Es un buen sistema de movilidad", precisó el regidor olívico, quien recordó que el Concello de Vigo trazó un plan vial y de estacionamiento para mejorar la convivencia entre este medio de movilidad, los coches y las personas.

El recorrido, tal y como precisó Beiro, contempla el Monte de los Pozos, Matamá, Beade, Universidade, Bembrive y Parque do Pouso (en donde habrá pinchos y un refrigerio). Tras un descanso, habrá una nueva reunión y la ruta se reactivará hacia Sárdoma, Finca de la Marquesa, Valladares y final. "Será una hora de recorrido, aunque dependerá de la cantidad de motos inscritas", precisó el organizador.

El año pasado se dieron cita en este evento más de 350 motos, y, en esta ocasión, se espera contar con esta buena acogida o, incluso, superarla. Habrá regalos y sorteos.

De la mano de Stop Accidentes, se realizará una ruta con antorchas y de concienciación -discurrirá por el entorno de O Cepudo-. Se guardará, tras una charla de la entidad, un minuto de silencio por las víctimas de siniestros viales.