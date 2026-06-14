La Nocturna Correndo por Vigo, con el final más feliz: "¡Glenda ha dicho que sí!"

La X edición de la Nocturna Correndo por Vigo será recordada por muchos por lo que ocurrió al final de todo. Los protagonistas no fueron los vencedores, tampoco los vencidos, sino una pareja que copó la atención de todos, incluido el speaker de la carrera.

Tras cruzar la meta juntos, Pablo se arrodilló y le pidió a una sorprendida Glenda que se casase con ella. "¿Qué tenemos aquí? Hay una pedida de mano", reaccionó el speaker, que fue registrando una repetición, esta vez con el micrófono para que todos oyesen lo que estaba ocurriendo.

"¡Glenda ha dicho que sí!", narró como si fuese el comentarista de una gran jugada. "Qué grandes momentos nos deja la décima carrera Nocturna Correndo por Vigo", celebró el speaker mientras la pareja se fundió en un abrazo entre los aplausos del público presente.

La carrera había dado comienzo poco después de las 22:00 horas y en esta edición participaron 800 corredores, aunque sólo dos de ellos la recordarán para siempre.