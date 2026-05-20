Adiós a los fuegos artificiales: Coia recorta sus fiestas tras un 2025 sin atracciones en Vigo

Las grandes fiestas populares del verano en Vigo vuelven a estar en el punto de mira. Con la esperanza de que alguna atracción consiga los permisos municipales, Coia ha desvelado su programación, marcada por el golpe económico de un 2025 sin atracciones: habrá menos días de verbena y los vecinos no podrán disfrutar de la tradicional tirada de fuegos artificiales por segundo año consecutivo.

El Comité de Fiestas de Coia ha desvelado a sus vecinos la programación oficial de su histórica verbena, con la presencia de las atracciones en el aire. "No podemos decir al 100% que no va haber, ni tampoco que sí las va a haber", ha asegurado a Treintayseis su presidente, Manuel Carrera, que ha explicado que han ajustado el calendario festivo tras las pérdidas sufridas en un 2025 sin atracciones.

Los vecinos de este barrio obrero de Vigo contarán con menos días de fiesta. "Sacamos tanto el viernes como el Día del Niño, que no tiene objeto al no tener atracciones", ha afirmado el presidente de la Comisión de Fiestas de Coia, que ha incidido en que tuvieron que "hacer bastante a correr" la programación porque dudaron en "si hacer o no" esta centenaria cita olívica.

"Te ahorras dos orquestas y todo lo que conlleva la fiesta", ha añadido Carrera. Y es que el "golpe económico" de un verano sin atracciones ha repercutido en los ingresos de la organización, pese al apoyo recibido por el barrio: "La gente está preocupada, alguna te dice: 'Pensábamos que no iba a haber fiesta, te daba 20 euros y te voy a dar 40 porque considero que lo necesitáis".

La crisis económica de las verbenas olívicas también ha impactado en uno de sus grandes atractivos: la clásica tirada de fuegos artificiales. La comisión no puede asumir su coste, que alcanza los 20.000 euros, y ha decidido prescindir de ellos. "Con el alumbrado pasa lo mismo, pondremos lo justo y necesario", ha recalcado Carrera.

Las verbenas, un "impepinable"

Estos recortes tienen como objetivo mantener los imprescindibles de las fiestas de Coia: sus multitudinarias verbenas. Carrera ha asegurado que la orquesta Panorama es "impepinable" el martes, así como mantener las verbenas, los conciertos del mediodía y los pasacalles para "llevar la música a todas las partes del barrio".

"Para llevar eso adelante había que sacrificar otras cosas", ha subrayado el presidente de la Comisión de Fiestas, que le apena que los más pequeños del barrio no puedan disfrutar de las atracciones. Ahora bien, Coia volverá a contar también con el Combo Dominicano y grupos locales que dinamizarán el barrio durante cuatro días, del sábado 4 al martes 7 de julio.

Toda la programación de las fiestas de Coia

Sábado 4 de julio

Por la mañana: pasacalles a cargo de la Charanga Vai de Baile

pasacalles a cargo de la Charanga Vai de Baile 11:30 horas: actuación del grupo de baile regional Peña Xuntanza de Coia, en el Centro Comercial Coia 4

actuación del grupo de baile regional Peña Xuntanza de Coia, en el Centro Comercial Coia 4 13:00 horas: concierto de la Banda de Música Unión Musical de Valadares, en los jardines de la Avenida de Castelao

concierto de la Banda de Música Unión Musical de Valadares, en los jardines de la Avenida de Castelao 20:00 horas: actuación de los grupos Jazz Vigo y Club Deportivo Espiral Breaking Vigo

actuación de los grupos Jazz Vigo y Club Deportivo Espiral Breaking Vigo 21:00 horas : pregón a cargo de Amelia García Domínguez 'Mely'

: pregón a cargo de Amelia García Domínguez 'Mely' 22:00 horas: gran verbena a cargo de Grupo La Nave y Grupo Nevada

Domingo 5 de julio

Por la mañana: pasacalles a cargo de la Charanga Excombo de Coruxo

pasacalles a cargo de la Charanga Excombo de Coruxo 12:00 horas: actuación del grupo de gaiteiros de Rueiro do Cristo da Victoria, en los jardines de la Avenida de Castelao.

actuación del grupo de gaiteiros de Rueiro do Cristo da Victoria, en los jardines de la Avenida de Castelao. 13:00 horas: concierto de la Banda Escola de Música de Beade, en los jardines de la Avenida de Castelao.

concierto de la Banda Escola de Música de Beade, en los jardines de la Avenida de Castelao. 14:00 horas: tirada de fuegos a cargo de la pirotécnica Argimino Alborés, de Nigrán

tirada de fuegos a cargo de la pirotécnica Argimino Alborés, de Nigrán Tras la procesión de las 20:00 horas: concierto en la Plaza da Consolación a cargo de la Banda Escola de Música de Beade

concierto en la Plaza da Consolación a cargo de la Banda Escola de Música de Beade 22:00 horas: gran verbena a cargo de DJ y Orquesta Tango

Lunes 6 de julio

Por la mañana: pasacalles a cargo de la Charanga Vai de Baile

pasacalles a cargo de la Charanga Vai de Baile 13:00 horas: concierto de la Banda de Música Ateneo Musical de Bembrive, en los jardines de la Avenida de Castelao.

concierto de la Banda de Música Ateneo Musical de Bembrive, en los jardines de la Avenida de Castelao. 18:00 horas: grupo de panderetas infantiles de la AAVV O Torreiro de Coia 'Arrolos, Faragullas y Axóuxeres'.

grupo de panderetas infantiles de la AAVV O Torreiro de Coia 'Arrolos, Faragullas y Axóuxeres'. 20:00 horas: actuación del Grupo Ecos do Xandre del IES Alexandre Bóveda de Coia, en los jardines de la avenida de Castelao.

actuación del Grupo Ecos do Xandre del IES Alexandre Bóveda de Coia, en los jardines de la avenida de Castelao. 21:00 horas: gran verbena a cargo de DJ y El Combo Dominicano

Martes 7 de julio