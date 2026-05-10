Miguel Ángel Revilla comparte su legado personal y político en Redondela (Pontevedra): "Memorable"

A Festa do Choco de Redondela tendrá este 2026 a un mediático pregonero: El histórico líder cántabro Miguel Ángel Revilla, que en la tarde de ayer ofreció una charla en el auditorio municipal con la que repasó su trayectoria política y personal.

Revilla estuvo acompañado de la alcaldesa, Digna Rivas, y, según fuentes municipales, el político, de 83 años de edad, "fixo gala do seu carisma nun acto que alternou a reflexión íntima coas anécdotas que provocaron as gargalladas dos asistentes".

Entre otros episodios, el cántabro repasó su biografía, recordó sus orígenes "humildes" en la localidad de Salceda, narró la "dureza" de su infancia y el papel que tuvo su familia en su trayectoria. Del mismo modo, abordó su paso por el Gobierno de Cantabria en dos etapas: Entre 2003 y 2023.

Rivas, por su parte, destacó la generosidad del político "por compartir o seu legado persoal e político", destacando "a súa capacidade para conectar coa xente do común, e ser un referente para varias xeracións".