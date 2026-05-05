Vigo acoge un gran mercado de arte en O Calvario por el Día de las Letras Gallegas

El Mercado do Calvario acogerá una nueva edición del mercado artesanal OMDA el próximo 17 de mayo, en una jornada especial con motivo del Día das Letras Galegas. Se trata de una cita que se celebra en la ciudad olívica desde hace ya una década.

El evento transformará el mercado en un espacio dedicado al arte, con presencia de disciplinas como la ilustración, la pintura, la cerámica, la orfebrería y el textil, que llenarán la parte superior del recinto.

En esta edición, las tradicionales bancadas del mercado volverán a convertirse en un escaparate artístico con la participación de las conocidas "peixeiras", en una propuesta que une cultura, tradición y creación contemporánea en un entorno cotidiano y emblemático de Vigo.