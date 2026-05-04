Las escuelas olívicas, las grandes ganadoras de Vigo Porté: Arte&Danza se alzó con el mayor galardón

La 14ª edición de Vigo Porté ha llegado a su fin, con un gran ganador: la escuela Arte&Danza, de Vigo, que ha sido distinguida con el Premio Vigo Porté 2026 por su coreografía 'Negra Sombra'.

La gran final arrancó este domingo con un espectáculo de apertura de más de 15 minutos, en el que 150 bailarines de diferentes escuelas ofrecieron una actuación vibrante y espectacular. Tras la apertura, se sucedieron las coreografías finalistas que competían por el principal galardón del certamen.

El Premio Vigo Porté fue otorgado a la escuela olívica Arte&Danza, pero sus bailarines no fueron los únicos premiados. Por otro lado, la gala se completó con la entrega de 50 becas, que incluyen formación exclusiva y experiencias internacionales.

El Challenge Instagram Vigo Porté 2026 fue para Unidance (Vigo); el Premio Río Verbena Fest, que otorga un pase completo para el festival para cada uno de los integrantes del grupo, recayó en 'La Mafia' de Media Punta (Vigo); y el Premio PortAmérica, que permitirá a los integrantes de su coreografía asistir al festival PortAmérica, fue para 'We Will Rock You' de la Escuela Unidance.

Además, en el marco de este festival, los bailarines de 'Negra Sombra (WSK)' de Arte&Danza y 'The Addams Family' de Media Punta tendrán la oportunidad de representar sus coreografías en el Escenario Azucreira de Portas.

También se distinguió a la coreografía 'Newsies' de Media Punta (Vigo) con el premio a mejor vestuario, 'Jai Jai Shiv Shankar' (Sadanza, Sada) recibió el galardón a la coreografía más original; Cristina Alonso Rodríguez de Media Punta (Vigo) fue reconocida como mejor bailarina, y Clara Losada de Sadanza (Sada) como mejor coreógrafa.