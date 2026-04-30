Así serán los Fashion Days del Centro Comercial Gran Vía de Vigo: moda sostenible, autocuidado y Fiesta Swap

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo convertirá sus instalaciones durante el mes de mayo en un punto de encuentro para la moda, la creatividad y el autocuidado con la celebración de sus Fashion Days.

La programación arrancará con una de sus citas destacadas: la charla "Tu bienestar, tu prioridad: herramientas de gestión emocional para el día a día", impartida por la psicóloga María Esclapez el viernes 15 de mayo, a las 18:00 horas, en la Planta 0, con acceso gratuito hasta completar aforo.

La sostenibilidad tendrá un papel central en el programa con un taller de upcycling dirigido por Hadrián Gómez y Zeltia Mosquera, de la escuela La Mapache, que se celebrará el sábado 16 de mayo en dos turnos, a las 11:00 y a las 17:00 horas, y enseñará a transformar una camisa en un bolso furoshiki. Las plazas estarán limitadas a 30 personas por turno y estarán dirigidas a miembros del Club de los Disfrutones, que podrán recoger sus entradas el mismo día en el Punto de Información.

Los más pequeños también contarán con un taller creativo el viernes 22 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas, en el que diseñarán prendas a través de collage textil con retales.

Uno de los momentos más esperados será la Fiesta Swap, que se celebrará el sábado 23 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas, y permitirá a los asistentes intercambiar ropa y accesorios en buen estado para renovar su armario de forma responsable. Para participar será necesario entregar previamente hasta cinco prendas en el Punto de Información entre el 4 y el 19 de mayo, recibiendo un vale por cada pieza para canjear durante el evento, que contará con música y cócteles sin alcohol.

Además, Fashion Days se completará con sorteos semanales en Instagram, cada viernes del 8 al 28 de mayo, con looks de las tiendas del centro comercial.