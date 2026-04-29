'From Vigo' la subcampeona europea de imitación de gaviotas: "Va por todas esas que te roban la empanada"

Antes de que Chiño, la mascota del Celta de Vigo, llegase a nuestras vidas, hubo otra gaviota que apeló más que al sentimiento celtista, al viguismo que todos los oriundos de esta ciudad llevamos dentro, en mayor o menor medida.

La "mítica Vane", una gaviota de marcado acento vigués dosmilero y un poco malhumorada aunque activista por las causas justas, aterrizó en el perfil @Momopericoyyo para deleitarnos con sus aventuras en las Islas Cíes, su defensa en favor del colectivo gaviotil, y, sobre todo, con mucho humor.

Olga Méndez, madrileña de nacimiento aunque residente en Vigo desde muy pequeña, es quien está detrás de este personaje que, en los últimos días, ha copado portadas, titulares y redes sociales tras venirse con una medalla de plata desde el European Championship Gullscreeching, un certamen de imitadores de gaviotas en el que participan concursantes de todas las nacionalidades.

Olga puso en pie a todos los asistentes a este peculiar certamen, que corearon "Vigo, Vigo, Vigo" y también un "¡Viva Vigo, para siempre me cago en tal!". La "gaviota viguesa" declaró desconocer "en qué momento me llevé la plata", aunque cree que fue por "mi actitud y mirada de malota". La Vane le dedicó el premio a "todas las gaviotas que te miran con desprecio y te roban la empanada. ¡La vida pa' ellas!"