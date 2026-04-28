Nuevo mercadillo solidario en Vigo con puestos de arte, ropa, y decoración: Esta es la fecha

Vigo acogerá los días 9 y 10 del próximo mes de mayo un nuevo mercadillo solidario que incluirá ropa, accesorios, arte, decoración, perfumería, droguería y menaje del hogar. Lo anterior será nuevo, aunque la muestra también incluirá muebles, vajillas y cristalería de segunda mano.

La cita, que será la quinta, se llevará a cabo en la Fundación Casa Caridad de Vigo, concretamente, en su histórico claustro. Incluirá un servicio de bar, espectáculo de magia a cargo de Nacho Nogueira -el sábado, a las 12:00 horas-, y sesión vermú con concierto en directo del grupo Noviembre -domingo, a las 12:30 horas-. Lo anterior, dicen desde la organización, para crear un ambiente "festivo y solidario" en un entorno único, ubicado en O Berbés.

Durante la cita también se sortearán tres camisetas del RC Celta. Se podrá participar mediante la compra de rifas en la fundación o en el propio mercadillo, a un precio de 1,50 euros.

El mercadillo se celebrará tanto el sábado, como el domingo, en horario de 11:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 horas a 20:30 horas. Además, por medio de este evento se podrá descubrir uno de los espacios más singulares de la ciudad: el claustro de la antigua Casa de la Caridad, un edificio con origen en un monasterio del siglo XVII que, a su vez, se asienta sobre una antigua ermita del siglo X, un lugar cargado de historia y valor patrimonial.

Todo lo recaudado se destinará íntegramente al Comedor de la Esperanza, también conocido popularmente como el Comedor del Berbés. Este servicio social ofrece diariamente un menú completo, equilibrado y supervisado por nutricionistas, además de otros recursos como duchas, peluquería y atención social personalizada.