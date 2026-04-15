Ya es oficial: reabren en Galicia dos termas gratuitas con aguas a 40ºC, ideales para aliviar el estrés

A los pueblos llenos de encanto y paisajes verdes de Galicia se suma una riqueza natural y una tradición ligada al agua. De hecho, Galicia, concretamente la provincia de Ourense, es el principal destino termal de España.

Con más de 100 manantiales, la tradición termal ourensana hunde sus raíces en la época romana. Hoy en día, la oferta combina centros de talasoterapia, balnearios tradicionales y termas con acceso gratuito para todos los públicos.

Aguas a 40ºC y propiedades curativas

Precisamente, en este último apartado hay novedades. Este miércoles 15 de abril se cumple una quincena desde la reapertura de dos de las termas más visitadas y conocidas de la ciudad de As Burgas: A Chavasqueira y O Muíño da Veiga.

El Ayuntamiento de Ourense reabrió el pasado 1 de abril al público las zonas termales públicas y gratuitas de A Chavasqueira y O Muíño da Veiga, en la margen derecha del río Miño.

La reapertura fue posible después de que se estabilizase el nivel del río y el Concello realizase los trabajos de limpieza, desinfección, arreglo y acondicionamiento de estos espacios que eran necesarios para su puesta en funcionamiento.

Desde el día 1 de abril, las instalaciones de A Chavasqueira y O Muíño da Veiga cuentan con servicio de atención, control y primeros auxilios. El horario de apertura es de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo. También siguen abiertas al público las termas de A Burga de Canedo (Outariz).

Termas de A Chavasqueira

A Chavasqueira Concello de Ourense

A pocos metros más adelante del Puente del Milenio, las termas de A Chavasqueira se componen de un conjunto de pequeñas piscinas al aire libre construidas en piedra y rodeadas por la vegetación de ribera del Miño.

Las aguas que brotan en este espacio son hipertermales y su temperatura media ronda los 40 grados, lo que ofrece múltiples beneficios para la salud: relajación muscular, mejora de la circulación sanguínea, estimulación del sistema inmunológico, etcétera.

El espacio cuenta con vestuarios, aseos y consignas para guardar pertenencias, así como una fuente de agua potable. El acceso a la zona de baño es gratuito, aunque existe un aforo limitado. También cuenta con zona de aparcamiento gratuito y paradas de autobús urbano.

Termas de O Muíño da Veiga

Termas de O Muíño da Veiga Concello de Ourense

Las termas de Muíño da Veiga se encuentran al pie de un antiguo molino en madera totalmente restaurado, del cual toma el nombre.

El conjunto lo forman cinco piscinas: un vaso principal de 200 metros cuadrados (m2), un segundo de 130 m2 y otros dos más pequeños de 55 y 45 m2, además de un vaso de agua fría.

El recinto está alimentado por varias surgencias manando a temperaturas de entre 65 y 72ºC, aunque el agua de las piscinas ronda los 40ºC.

El acceso a este espacio es peatonal. "Se encuentra en el margen derecho del río Miño, a unos 5 kilómetros de la plaza Mayor, a unos 500 metros de las termas de Outariz y a unos 3 kilómetros de A Chavasqueira", detalla el Ayuntamiento.