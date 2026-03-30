Desde Semana Santa hasta mucha danza: Estos son todos los eventos de abril 2026 en Vigo

Vigo deja atrás una de sus festividades más importantes -la celebración de la Reconquista- para dar la bienvenida al mes de abril, que viene cargado de conciertos y eventos para hacer disfrutar a todos los vigueses.

El pistoletazo de salida para las festividades lo da la Semana Santa, que comienza el 1 de abril con una misa en Santiago el Mayor, seguida de procesiones el 2 y 3 de abril en distintas parroquias de la ciudad, cerrando con la procesión del Encuentro en Bouzas el 5 de abril.

Durante abril, Vigo también ofrece espectáculos teatrales y de danza en el Teatro Afundación, incluyendo Pantomima Full, Imanol Arias y María Barranco, y stand-up de Lucho Mellera. El mes culmina con la edición Primavera del Vigo Dance Festival 2026 en el Auditorio Mar de Vigo, un evento gratuito que celebra el Día Internacional de la Danza.

Como siempre y para que no te pierdas nada, en Treintayseis hemos elaborado una guía con las principales fechas que debes tener marcadas en el calendario.

Semana Santa

Procesión de La Borriquita en Vigo. Diócesis de Tui-Vigo

La Semana Santa arranca en Vigo el 1 de abril con una misa con invocación a la Virgen de la Amargura a las 19:30 horas en Santiago el Mayor. Posteriormente, el Jueves Santo -día 2 de abril- se realizarán varias procesiones en la ciudad:

Salida desde la parroquia del Sagrado Corazón a las 20:30 horas

Procesión en Teis desde la iglesia del Divino Salvador a las 19:00 horas

Procesión del Nazareno y la Dolorosa en Bouzas a las 20:00 horas.

La tercera jornada de celebraciones será el 3 de abril. La agenda religiosa para el Viernes Santo incluye una procesión desde el Sagrado Corazón a las 20:30 horas, el Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María también a las 20:30 horas, y en Bouzas el desenclavo y Santo Entierro desde las 20:00 horas, seguido de la procesión de la Soledad.

El día 5 de abril, Domingo de Pascua, se llevará a cabo la procesión del Encuentro en Bouzas a las 12:10 horas, poniendo el cierre local de la programación principal de Semana Santa.

Teatro y danza

El mes de abril también llega a Vigo cargado de una intensa programación teatral y de danza. La agenda arranca el 10 de abril en el Teatro Afundación con Pantomima Full: "Hecho a mano", que se representará entre el 10 y el 11 de abril, marcando uno de los primeros grandes estrenos del mes.

El 16 de abril, la comedia "Mejor no decirlo", protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, subirá al escenario del Teatro Afundación a las 20:30 horas, ofreciendo una propuesta divertida y fresca para el público.

El 17 de abril, el humor seguirá presente con el unipersonal de stand up de Lucho Mellera en el Teatro Afundación, también a las 20:30 horas.

Un día después, el 18 de abril, Vigo disfrutará de dos actuaciones en paralelo: por la noche, Hovik presentará su espectáculo "Grito" en el Teatro Afundación a las 20:30 horas, mientras que Patricia Espejo actuará en el mismo recinto a las 22:30 horas.

Para cerrar el mes con fuerza, el 30 de abril se celebran dos grandes citas: Yunez Chaib actuará en el Auditorio Teatro Afundación a las 20:30 horas, y en paralelo, el Auditorio Mar de Vigo pondrá en marcha una Masterclass en el marco de Vigo Porté 2026.

Feelant Impact Summit

La ciudad de Vigo acogerá el próximo 23 de abril el Feelant Impact Summit, un encuentro que reunirá a más de 1.000 asistentes y más de 30 ponentes con el objetivo de impulsar proyectos de innovación social y fortalecer la colaboración entre empresas, fundaciones, instituciones, universidades y ciudadanía comprometida con el impacto social.

El programa del summit combina ponencias, mesas de debate y presentación de proyectos sociales, con el objetivo de poner sobre la mesa ideas, iniciativas y soluciones que ya están generando impacto real en la sociedad.

Entre los participantes confirmados en esta edición destacan figuras de referencia del ámbito institucional, científico y social, como Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España; Miguel Ángel Correa-Duarte, director del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO); y David Rodríguez, presidente de la Fundación Pegasus.

Vigo Dance Festival 2026

El Vigo Dance Festival celebrará su edición Primavera a finales de abril: "Más participativo e inclusivo" Concello de Vigo

El Auditorio Mar de Vigo acogerá los días 25 y 26 de abril la edición Primavera de 2026 del Vigo Dance Festival, un evento multidisciplinar que coincidirá con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, y que tendrá continuidad este mismo año con una nueva edición Otoño los días 7 y 8 de noviembre. En su pasada edición, el evento contó con la participación de 1.500 bailarines. Se trata de una cita completamente gratuita -tanto el acceso como la participación-.