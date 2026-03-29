Gran ambiente este domingo en Vigo por A Reconquista: las calles vuelven a oler a choripán

Personas bailando en el Paseo de Alfonso durante la celebración de A Reconquista de Vigo S.P.

La resaca del 28 de marzo no ha impedido a cientos de vigueses y viguesas acercarse de nuevo al Casco Vello para seguir celebrando A Reconquista. Muchos de ellos esperan poder disfrutar de la representación de la expulsión de las tropas napoleónicas a las 18:00 horas.

Esta nueva jornada festiva ha estado marcada por el inicio de la Semana Santa. La procesión del Domingo de Ramos pasó por Porta do Sol, donde centenares de personas bendicieron sus palmas y olivos.

Los franceses también han presenciado la misa ofrecida por el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valón Valdés. Mientras este salpicaba a algunos fieles con agua bendita, las tropas napoleónicas han marchado hacia el Paseo de Alfonso XII.

Abucheos, pitidos e insultos es lo que han recibido durante estos dos días festivos en Vigo, a la vez que los locales cantaban, bailaban y bebían por las calles del Casco Vello. Incluso los más devotos se han unido al ultraje a los franceses.

El choripán ha vuelto a reinar este domingo, en el que los vigueses y las viguesas han aprovechado el buen tiempo para tomar el vermú en O Berbés, la Colegiata y Plaza de la Constitución. Algunos puestos quedaron el sábado sin reservas, que han tenido que reponer este 29 de marzo.

A una hora del inicio de la representación de A Reconquista, decenas de personas ya se congregan en Porta do Sol para disfrutar de la expulsión de las tropas napoleónicas. El evento comienza a las 18:00 horas.