Confirmado por la Xunta: rutas nocturnas, talleres prehistóricos y escape room en este parque arqueológico

Gastronomía, paisajes, cultura, historia... y hasta rutas arqueológicas. La Xunta de Galicia arranca la temporada de primavera en el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro con una propuesta cultural para todos los públicos que combina talleres de arqueología, experiencias creativas y visitas guiadas nocturnas.

Durante la programación, que se desarrollará desde el 28 de marzo al 5 de abril, el recinto abrirá sus puertas en un horario especial de 10:00 a 20:00 horas en el que desarrollará diferentes actividades dentro de un calendario de lo más amplio con diferentes propuestas de gran expectación e interés.

Talleres de arqueología, visitas guiadas nocturnas y escape room

Pintura rupestre Xunta de Galicia

Talleres de arqueología, actividades recreativas y visitas guiadas organizados por la Xunta de Galicia para dar la bienvenida a la primavera en el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro, con una agenda cultural pensada para todos los públicos.

La iniciativa se desarrollará entre marzo y abril, dando comienzo a la Semana Santa. Durante estas fechas, el recinto abrirá con horario especial del 28 de marzo al 5 de abril, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

A lo largo de estos días, el parque ofrecerá experiencias participativas que permitirán a los visitantes acercarse a la vida y la cultura de la prehistoria, con propuestas que van desde talleres artesanales hasta juegos de pistas o escape rooms ambientados en el mundo de los petroglifos.

Todas las visitas guiadas en esta semana se realizarán todos los días en tres turnos: 12:30, 17:00 y 18:30 horas.

Actividades en abril

La programación se inicia con O xoeiro da prehistoria, un taller diario en el que los participantes podrán descubrir cómo eran las joyas de nuestros antepasados y diseñar sus propias piezas utilizando resina e hilos metálicos. Todos los días a las 11:00 horas.

Además, habrá espacio para una yincana: Ovos de pascua, un juego de pistas que recorrerá diferentes estaciones de petroglifos del parque y que finalizará con una actividad familiar de decoración de huevos. Será los días 2, 3, 4 y 5 de abril a las 17:00 horas.

La visita denominada, Recunchos do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre, permitirá conocer algunos espacios y estaciones arqueológicas menos habituales en los recorridos habituales. Será el viernes 3 de abril a las 17:30 horas. El mismo día, se celebrará la primera visita nocturna de la temporada, una experiencia que, a la luz de las linternas, explora el simbolismo del ciervo en los petroglifos gallegos.

Actividades durante los fines de semana de abril

Después de esto, el parque seguirá contando con una variada programación de fin de semana. Los sábados de abril a las 11:00 horas continuará la programación con talleres como Coas mans no barro, centrado en la creación de pequeñas piezas de cerámica inspiradas en las técnicas prehistóricas.

Los domingos a la misma hora la actividad Fiando o pasado permitirá descubrir los secretos de la indumentaria y materiales que utilizaban, además de experimentar usando un telar y aguja de madera.

Actividades en mayo

Los sábados tendrá lugar Leva o teu petro!, donde los participantes aprenderán a identificar los símbolos naturalistas y geométricos grabados en la piedra y podrán diseñar su propio petroglifo. También, Imos de caza!, en la que el público aprenderá a utilizar las herramientas de caza de la época, con demostraciones del uso de la azagaya y del propulsor prehistórico.

El calendario mensual se completará con la visita guiada nocturna Noites no PAAR de lendas, el 16 de mayo, que girará en torno a la rica tradición oral de las rocas.

Actividades en junio

Los sábados a las 11:00 horas, el recinto celebrará Primeiras cores, donde los asistentes experimentarán con pigmentos para recrear los primeros grafismos de la prehistoria. Los domingos en el mismo horario será el turno de Cantas xoias?, actividad centrada en las joyas más emblemáticas de los museos arqueológicos y en la creación de piezas de bisutería con hilos metálicos.

El cierre final será con el recorrido comentado Solsticio en pedra el 20 de junio.

Escape room de fin de semana

Durante el fin de semana el parque completará su oferta con experiencias como la escape room O tesouro da Moura, y el juego de pistas O enigma do Gran Cervo, pensado para descubrir el patrimonio rupestre de una forma dinámica y divertida. Para ambos, puedes reservar tu plaza a través de la página web del parque.