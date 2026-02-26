Todavía queda Entroido en Nigrán (Pontevedra): Este fin de semana se entierra 'O Kiko'

A pesar de que la temporada de Entroido terminó ya oficialmente en la mayoría de los municipios gallegos, entre ellos, los del Triángulo Máxico, parece que en Nigrán todavía quedan ganas de disfrazarse.

Este sábado, día 28 de febrero, se celebrará el tradicional "Enterro do Kiko", que un año más comenzará en la Praza da Biblioteca al filo de las 18:00 horas. A continuación, el "velatorio" e "incineración" se llevará a cabo en O Torreiro de Parada. Será a partir de las 19:00 horas.

Esta celebración nació de la mano del Centro Cultural e Recreativo Parada do Miñor, como una alternativa al tradicional "Enterro da Sardiña". Y es que, tal y como indican desde el Concello de Nigrán, "a parroquia non ten mar, pero si presume de múltiples galiñeiros".

Esta tradición cumple una década de vida y comenzó como una fiesta entre vecinos. Sin embargo, en la actualidad, se trata de un evento de referencia en todo el concello, especialmente, tras incluir el Consistorio hace una década la salida desde el núcleo de Nigrán.