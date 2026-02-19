Estos son todos los planes del fin de semana que no puedes perderte en Vigo

El penúltimo fin de semana llega cargado con un amplio repertorio de eventos para todos los gustos y edades. Iremos desde un concierto inédito de la banda sonora de Zimmer y Williams hasta el espectáculo de humor Misión Impro-Sible de Aguilera y Mení.

Serán unos días cargados de eventos automovilísticos, pues se celebrará el XV Salón del Vehículo Clásico y de Época y la 18.ª edición del Rally de Primavera. Por último, tendrá lugar la tradicional Gran Bikedada 2026 de la ciudad olívica.

Pero lo que más destaca es el final del Carnaval, que se ha ido retrasando por culpa del tiempo, así que el cierre será este viernes y el sábado. A las 21:00 horas del viernes, con el concierto de la Orquesta París de Noia en la Puerta del Sol; el sábado, desde las 19:00 horas se celebrará la Quema del Meco; a las 20:00 horas será el turno de las exequias funerarias; y se pondrá fin al Entroido con la lectura del acta de los ganadores del concurso de comparsas.

Conciertos del fin de semana

El gran concierto del fin de semana vendrá de la mano de la banda sonora de Zimmer y Williams

Durante este fin de semana podremos disfrutar de un gran concierto sinfónico que homenajea la atemporal música de Zimmer y Williams. Aunque tampoco faltarán otras citas musicales con otros grupos y artistas de renombre:

El día de hoy, jueves 19, a las 20:30 horas en el Auditorio del Teatro Afundación se podrá disfrutar del concierto del Simia Coro Show, que presentarán su espectáculo Cinema Paradiso a favor de la ONG Aulas Abiertas.

El viernes 20 a las 19:00 horas en la sala MasterClub tendrá lugar el concierto de Maiden Free con la increíble voz de Raphael Mendes, el vocalista que imita a la perfección la legendaria voz de Bruce Dickinson de Iron Maiden. Una cita imprescindible para los amantes del buen rock.

El sábado 21 a las 19:30 horas en el Teatro Afundación se podrá disfrutar del gran espectáculo musical del fin de semana: Zimmer, Williams y 100 años de cine, protagonizado por la Royal Film Concert Orchestra. Será un concierto inolvidable en el que se interpretarán las composiciones de estos dos genios que marcaron a varias generaciones.

Espectáculo Misión Impro-Sible de Aguilera y Mení

El gran espectáculo humorístico del mes: 'Misión Impro-Sible'

El viernes 20 a las 20:30 horas tenemos cita con uno de los mejores espectáculos de humor e improvisación en el Teatro Afundación.

Los cómicos Aguilera y Mení se presentan en la ciudad olívica con una trama de lo más sencilla: robar una joya. Y para ello tendrán que infiltrarse en una organización e ir superando una serie de pruebas que los acercarán a su objetivo.

¿Y qué podemos esperar nosotros? Monólogos, parodias y constante interacción que nos tendrá riendo a carcajadas durante todo el espectáculo.

Las entradas ya están agotadas.

La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical

El espectáculo infantil basado en Frozen y cuentos clásicos de la infancia

El sábado 21 a las 18:00 horas en el Cine-Teatro Salesianos se podrá disfrutar de un show dedicado para los más pequeños de la familia: La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical.

En este espectáculo, Elsa ha perdido el control de sus poderes y ha vuelto a congelar Arandelle, por lo que Anna y Olaf la ayudarán a ver la importancia de crecer a través de escenas de diferentes personajes inolvidables: Peter Pan y Campanilla, Mary Poppins, Cenicienta y muchos más.

Un emocionante show basado en los mejores personajes de los cuentos de nuestra infancia, lleno de nostálgicas canciones y los mejores temas de Frozen I y II.

Puedes conseguir las entradas en enterticket.es desde 15 euros.

XV Salón del Vehículo Clásico y de Época

Cartel del salón de motor que cerrará el mes de grandes eventos

El sábado 21 desde las 10:00 hasta las 21:00 horas y el domingo 22 desde las 10:00 hasta las 20:00 horas se podrá disfrutar de la 15.ª edición del Salón del Vehículo Clásico y de Época en el Instituto Ferial de Vigo - IFEVI.

Este salón presentará ante los mayores amantes del motor un amplio repertorio de vehículos clásicos y de época. También se podrá disfrutar de varios stands dedicados al mundo automovilístico: exposiciones, merchandising, recambios, objetos coleccionables, complementos y mucho más.

Además, también estarán a la venta una gran variedad de coches y motos de época.

Las entradas (por día) están a la venta desde 9 euros en entradas.eventosmotor.com

XVIII edición del Rally de Primavera

Cartel del Rally de Primavera que se celebrará este fin de semana en la ciudad olívica

El sábado 21 dará comienzo a las 09:00 horas la 18.ª edición del Rally de Primavera de la ciudad olívica, un esperado evento automovilístico que consiste en un recorrido para vehículos históricos.

El evento iniciará a las 09:00 horas en IFEVI con las verificaciones técnicas y administrativas de los participantes y a las 11:00 horas dará comienzo oficial con la salida del primer participante.

La jornada finalizará a las 16:30 horas con la entrega de trofeos.

Representación de Sumar, archivos del fracaso

Cartel de la obra teatral 'Sumar, archivos del fracaso'

El sábado 21 a las 20:00 horas llega a la sala de Teatro Ártika la nueva creación del Centro de Investigación Teatro La Peste, una obra basada en la novela Sumar de la escritora chilena Diamela Eltit.

En esta adaptación de la novela podremos observar a un grupo de hombres y mujeres que forman una marcha hasta el palacio del gobierno: La Moneda. Se construye un archivo vivo de lucha popular, heridas y un gobierno inestable.

K-Pop Experience - El Musical

El nuevo espectáculo basado en 'K-Pop Demon Hunters' llega a la ciudad olívica

El viernes 6 de febrero ya aterrizó en el Centro Comercial A Laxe uno de los espectáculos más esperados del año: K-Pop Experience, El Musical, basado en la película que se ha convertido en un fenómeno mundial: K-Pop Demon Hunters.

Un show en el que volverá a contar la historia de amistad, valentía y pegadizas canciones que enamoró a varias generaciones, desde los más pequeños de la familia hasta los adultos.

Podremos disfrutar de este espectáculo musical todos los viernes, sábados y domingos a las 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 y 21:00 horas desde el 6 de febrero hasta el 29 de marzo.

Las entradas están a la venta desde 20 euros.

A Gran Bikedada 2026

Cartel de la Gran Bikedada de Vigo

El domingo 22 la ciudad olívica acogerá la Gran Bikedada 2026, una marcha ciclista que transcurrirá por la Senda da Traída de Auga que une a Vigo con el Embalse das Eiras (Fornelos de Montes).

Además, los ciclistas pasarán por los municipios de Redondela, Mos, Pazos de Borbé y Soutomaior.

El evento dará comienzo a las 09:00 horas para todos los participantes con salida y meta en la ciudad de Vigo.

La Gran Bikedada cuenta con cuatro modalidades diferentes: medio fondo (40 km), fondo (69 km), gran fondo (95,7) y gran fondo extra (101,7).

Paralelamente se celebrará el recorrido Anda12K, un circuito de 12 kilómetros para recorrer andando. Dará inicio a las 09:30 horas y tendrá salida y meta en la Plaza Pública de Vialia.