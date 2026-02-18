Nigrán (Pontevedra) se prepara para su fin de semana de Entroido Concello de Nigrán

El Concello de Nigrán apura las últimas horas de Entroido en el municipio con una celebración que tendrá lugar el viernes y el sábado.

A las 21:00 horas del viernes arrancará el tradicional concurso de comparsas, que contará con 20 agrupaciones de toda la comarca inscritas y 1.345 participantes.

Estará presentado por Anxo Fernández, de Barafunda, y contará con animación de calle a cargo de la charanga 'Los Támega', protagonista del Entroido de Verín, a partir de las 20:00 horas y durante la deliberación del jurado.

El desfile discurrirá por Rosalía de Castro, desde la calle Telleira hasta la Casa Consistorial. La comparsa representante de Nigrán será la ya habitual de la Asociación Cultural Parada do Miñor, mientras que la más numerosa, con 133 integrantes, será Borraliño, de Salceda de Caselas, y la más pequeña, la de la Asociación de Vecinos de Lavadores, de Vigo, con 17.

La Plaza del Concello acogerá la entrega de premios y, posteriormente, habrá una tirada de fuegos de luces de bajo impacto.

El sábado, a las 18:00 horas se proyectará Río en los cines municipales de A Ramallosa y la programación se cerrará con el tradicional entierro del Kiko de Parada.