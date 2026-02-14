Arranca el desfile del Entroido de Vigo: Las comparsas brillan en una tarde colorida

Decía Celia Cruz que la vida es un carnaval, incluso, cuando el mal tiempo no deja vivirla con alegría. En esta ocasión no hubo que sortear las adversidades meteorológicas, aunque, a priori, todo apuntaba a que sería así: El desfile de este sábado brilla en todo su esplendor y no es necesario echar mano de los paraguas.

Y es que, finalmente, las incesantes lluvias dieron una tregua en el transcurso de este sábado y están permitiendo a decenas de comparsas (18 en total) demostrar que en Vigo también somos "entroideiros" y capaces de llenar el centro de nuestra ciudad de luz, color y diversión.

Desfile Entroido de Vigo 2026. PPF

El viernes noche ya eran muchos los que, pese a la lluvia, se animaban a disfrazarse por las principales zonas de fiesta de la ciudad -Churruca y Areal-. También pese a las cancelaciones y cambios en la programación: No hubo charangas ni batucadas, aunque sí habrá pase de la Orquesta París de Noia, eso sí, habrá que esperar al próximo viernes, 20 de febrero -22:00 horas en Porta do Sol-.

Con el meco ya en su lugar -una crítica de Caballero a Louzán y Rueda, a quienes culpa de no querer que Balaídos sea sede del Mundial de Fútbol- hoy el buen tiempo motivó al resto. El Entroido se ha vivido de manera especial en el centro de Vigo, por donde está discurriendo el desfile y en donde se concentrarán estos días el grueso de las actividades de la programación.

Desfile del Entroido de Vigo 2026. PPF

Hoy a las 17:00 horas comenzó la animación en Príncipe. Fue la antesala del desfile que, como estaba previsto ante un cambio de tónica en lo meteorológico que llevó al Consistorio a mantener la programación prevista para hoy, se celebra sin incidencias: Desde la glorieta de Isaac Peral, pasando por García Barbón y Policarpo Sanz, para llegar a Porta do Sol.

Mayores y pequeños se suman al carnaval vigués, deleitando a las miles de personas que a ambos márgenes de las calles se congregaron para disfrutar de espectáculos de bailes coordinados, música y, sobre todo, mucha alegría.