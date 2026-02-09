Guía del Carnaval de Vigo: Desfile de comparsas, quema del Meco, O Merdeiro y toda la programación

"¡Que tiemble Río de Janeiro, vamos a por ellos!", exclamó Abel Caballero el día de la presentación de la programación del Carnaval de Vigo de este 2026, que arrancará esta semana. Desde el viernes 13 de febrero y hasta el miércoles 18, serán seis días en los que las calles de la ciudad se llenarán de color, disfraces y actividades.

Por el momento, habrá que seguir mirando al cielo, después de una semana en la que la lluvia, el viento y las alertas naranjas y amarillas han sido las principales protagonistas. De hecho, las malas condiciones meteorológicas obligaron a cancelar el desfile de comparsas en Baiona, que se iba a celebrar este pasado fin de semana.

Precisamente, la lluvia está siendo motivo de preocupación para las comparsas que desfilarán el sábado por las calles del centro, como explicaban los miembros de las comparsas 'Os Da Casa' y 'Os Festeiros' a Treintayseis. Unos "nervios" e "incertidumbre" que se concretaron con la cancelación del desfile de Baiona, donde iban a participar.

Al parte climático también estarán atentos Os Merdeiros, personajes propios del Entroido vigués y que este 2026 cumplen 20 años desde que se recuperó para las celebraciones en la ciudad gracias a un grupo de personas vinculadas a la Asociación Etnográfica A Merdeira.

Un grupo de Merdeiros. Asociación A Merdeira

Estarán presentes en el Casco Vello de Vigo haciendo su labor, ya sea en solitario o en pequeños grupos, de "incordiar" a todos los que se encuentren en su camino, incluso llegando a tirarles harina. Se podrán ver el viernes, el domingo y el martes.

El primer día de celebración, viernes 13 de febrero, será la entronación del Meco a las 20:30 horas y, a continuación, la orquesta París de Noia pondrá este año la nota musical, que el año pasado correspondió a Fillas de Cassandra.

El día grande será el Martes de Carnaval, 17 de febrero, que este año no es festivo en la ciudad y para el que están agendados el concurso de disfraces, infantil y adulto, y la Quema del Meco. El miércoles 18 el Carnaval se despedirá, como cada año, con las exequias fúnebres del Meco, el desfile de la comitiva fúnebre por Policarpo Sanz, Travesía de Príncipe, Príncipe, Urzaiz y vuelta a Policarpo Sanz, y la lectura de los ganadores del concurso de comparsas a las 19:30 horas.

Meco

El Meco abre el Carnaval de Vigo con la Navidad como protagonista y el Halo Concello de Vigo

Otro de los personajes imprescindibles es el Meco, figura satírica que representa al dios del Carnaval y da su autorización para que se celebre por todo lo alto. Si la entronización marca el arranque de la fiesta el viernes, la quema el martes y el posterior traslado de las cenizas el miércoles simboliza el fin de la celebración.

Su destino puede ser el fuego o el indulto; normalmente, su figura atiende a la política local, en representación de uno o varios temas que pueden tener distinta suerte. Eso sí, no se conoce nada de él hasta el viernes, cuando se presenta en sociedad para entronarlo.

Tras su cancelación en 2021 por la pandemia, el año siguiente se recuperó para, precisamente, quemar al Covid y salvar a los sanitarios y las vacunas. En 2023, se indultaron varios hitos y obras logrados por la ciudad ese año.

Alfonso Rueda y la crisis de los pellets fueron los protagonistas en 2024; el presidente de la Xunta ardió, mientras que los voluntarios que se encargaron de ayudar a limpiar los arenales se salvaron.

Por último, el año pasado el Meco representó la Navidad de Vigo, el Halo y otros símbolos navideños, además del Grinch. Este último fue el elegido para el fuego, mientras que el indulto se lo llevaron el resto de figuras.

Programación completa por días

Viernes 13 de febrero

Animación de calle con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde

con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde Salida de Os Merdeiros

Desfile de cabezudos por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas

por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas Entronación del Meco , a las 20:30 horas

, a las 20:30 horas Concierto de París de Noia, sobre las 20:45

Sábado 14 de febrero

Animación en la calle Príncipe desde las 17:00 horas

en la calle Príncipe desde las 17:00 horas Desfile del concurso de comparsas, desde el nido de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz

Domingo 15 de febrero

Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde)

en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde) Salida de Os Merdeiros

Concierto infantil: Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol

Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol Chocolatada en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas

a partir de las 19:00 horas Concierto de Crónicas Pop, a partir de las 20:00 horas

Lunes 16 de febrero

Talleres infantiles , desde las 17:00 hasta las 20:00 horas

, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas Animación por Príncipe con charanga y batucada

por Príncipe con charanga y batucada Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas

Martes 17 de febrero

Animación de calle en Príncipe

en Príncipe Salida de Os Merdeiros y cabezudos

y cabezudos Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos

en Porta do Sol, para infantil y adultos Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas

A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas

Miércoles 18 de febrero