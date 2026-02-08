La ría más extensa de Galicia es también la más grande del país: abarca 240 kilómetros cuadrados

Galicia no solo destaca por su idioma propio, su cultura o su gastronomía, sino también por una geografía marcada por el mar. La comunidad alberga el punto más septentrional de la Península Ibérica, en Estaca de Bares, y uno de los más occidentales de España, en Cabo Touriñán, siendo su costa la que define el territorio: Galicia tiene más costa que cualquier otra comunidad autónoma española peninsular.

Con 1.498 kilómetros de costa -sin contar las islas-, concentra casi el 19% de toda la costa española, dentro de un país que suma 7.905 kilómetros en total. En este contexto, las rías adquieren un protagonismo especial, y entre todas ellas hay una que destaca por su extensión e importancia: la ría de Arousa.

La ría de Arousa es la más extensa de Galicia y de toda España

"La Ría de Arousa es con sus 230 Km2 la más extensa de las rías de España", afirman desde la Xunta de Galicia. Es precisamente por su tamaño por lo que es un espacio marítimo de enorme relevancia geográfica, económica y paisajística.

Su longitud alcanza los 33 kilómetros, mientras que su anchura varía entre los 4,5 kilómetros en la boca sur, entre la Illa de Sálvora y la península de O Grove, y los 3,5 kilómetros en la boca norte, entre Sálvora y Aguiño, en el municipio de Ribeira.

La ría alcanza profundidades de hasta 69 metros y recibe su principal aporte fluvial del río Ulla, además del río Umia. "Destaca la zona de aguas profundas situada en el espacio protegido de la península de O Grove, en la ensenada que se integra en el Complejo Intermareal Umia-O Grove, una bahía somera con un movimiento mareal importante", indican desde Turismo Rías Baixas.

La entrada de la ría está protegida por la Illa de Sálvora y por numerosos islotes y arrecifes que actúan como rompeolas. El perfil de la ría da lugar a una sucesión de ensenadas, penínsulas y puntas rocosas entre las que se abren numerosas playas, muchas de ellas amplias y de gran valor paisajístico.

Entre sus costas se encuentran numerosas localidades marineras, vinculadas a la pesca, el marisqueo y el cultivo del mejillón. Entre sus islas, destaca A Illa de Arousa, la más poblada de Galicia; A Toxa, conocida por su atractivo turístico y termal; Cortegada, situada en la desembocadura del Ulla y hoy protegida como espacio natural; o Sálvora, junto a otras islas deshabitadas como Vionta, Rúa y O Areoso.

La ría de Arousa es un lugar excepcional para practicar deportes náuticos, así como para fondear embarcaciones y disfrutar del paisaje en su máximo esplendor.