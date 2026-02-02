Todos en pie para despedir a Kety en la Autoridad Portuaria de Vigo: "Merecida jubilación"

"Hoy no es un día cualquiera", dicen desde la Autoridad Portuaria de Vigo. Y es que con el nuevo mes se inicia un nuevo ciclo en la vida de una de sus más queridas trabajadoras Kety, quien deja esta entidad viguesa tras dedicarle 37 años de su vida.

Es por este motivo por el que los compañeros de la trabajadora, que desempeñó su labor en el departamento de Recursos Humanos, la han recibido en su último día con un sentido homenaje y un aplauso colectivo que la trabajadora se llevará como bonito recuerdo.

"Desde que entró en 1989, Kety ha sido una pieza fundamental en nuestra casa. En 2005 llegó al equipo de Recursos Humanos, donde con su cercanía y profesionalidad nos ha cuidado a todos durante casi dos décadas", escribieron desde la Autoridad Portuaria de Vigo en sus redes sociales. "Te vamos a echar mucho de menos, pero nos quedamos con tu sonrisa y con el ejemplo de toda una trayectoria dedicada a nuestro puerto: Disfruta de este nuevo viaje, te lo has ganado", añadieron.