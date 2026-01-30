La fiesta de San Blas encara su último fin de semana en Vigo: "Esperamos lleno"

Tras 20 días de celebración, la parroquia viguesa de Bembrive encara el último fin de semana de su tradicional fiesta de San Blas. Estos serán los últimos días que tendrán los vecinos de la comarca para disfrutar de buen vino, buena comida y mejor compañía al ritmo de gaitas y pandeiretas.

"Esperamos lleno", afirma el presidente de la Comisión de Fiestas de Bembrive, Samuel Fernández. Y es que, si el tiempo acompaña, la música tradicional acompañarán los brindis de las miles de personas que suelen abarrotar las calles de esta particular parroquia del Concello de Vigo.

Hasta el momento, las condiciones climáticas han empañado la mayor celebración del área de Vigo cada comienzo del año. "Llevamos un San Blas bastante pasado por agua", afirma Fernández, que recuerda que tuvieron que suspender la actuación itinerante de Os Festicultores del pasado 24 de enero por la lluvia y el viento.

El mal tiempo está impidiendo a los vecinos moverse de furancho en furancho y recorrer las calles de Bembrive. Aun así, las reservas para los típicos cocidos de San Blas han seguido llenando la "gran mayoría" de los locales. "Ambiente hay porque la gente se anima, pero sí se nota que la lluvia afectó", explica el presidente de la Comisión de Fiestas a Treintayseis.

Los más afectados están siendo los puestos de calle, ya que "no va a haber nadie comiendo en la calle". El resto de furanchos y locales sí han tenido afluencia, aunque no la esperada. Por eso, Fernández espera que este último fin de semana "pase como el año pasado, que fue un día de primavera y se llene".

Programación del fin de semana

El plato fuerte de las fiestas de San Blas es este fin de semana. Sobre todo el sábado, día en el que actuarán la Asociación Cultural Traspés, a las 19:30 horas, y Son das Tabernas, que actuará de 20:00 a 22:00 horas. El Palco Torreiro acogerá ambos conciertos.

Además, para abrir boca, este viernes 30 de enero a las 21:00 horas comenzará la actuación itinerante de Gaiteiros da Ría. Estos son el resto de eventos programados para este fin de semana y los próximos días:

Viernes 30 de enero

21:00 horas: Gaiteiros da Ría

Sábado 31 de enero

18:00 a 19:30 horas: A.C. Traspés, pandereteiros y charanga en el Palco Torreiro

A.C. Traspés, pandereteiros y charanga en el Palco Torreiro 20:00 a 22:00 horas: Son das Tabernas, en el Palco Torreiro

Domingo 1 de febrero

10:00 horas: pasacalles a cargo de Charamuscas

pasacalles a cargo de Charamuscas Acto seguido, concierto de la banda de gaitas en la Praza do Mosteiro

11:30 horas: pasacalles de la charanga Costamekrélos

3 de febrero, el día grande: "Ya no es como antes"

Este fin de semana es la previa para el día grande de San Blas. Tradicionalmente, el 3 de febrero era la jornada de mayor afluencia de público, una situación que ha mudado con el paso de los años: "Ya no es como antes, que la gente pedía días —de vacaciones— en el trabajo para venir", explica Fernández.

Como bien indica el presidente de la Comisión de Fiestas, "la gente aprovecha" para subir a Bembrive los dos fines de semana anteriores. Además, también fueron desapareciendo las peñas de Citroën y del naval que subían hasta la parroquia el 3 de febrero en busca de su buen vino y su cocido.

Aunque en los carteles sólo hayan anunciado este mes entero de fiesta desde hace ocho años, los vecinos de la parroquia siempre han celebrado San Blas todo el mes. "Al final esto empezó por ayudar a matar al cerdo. Iban a matarlo a la casa del otro y se fue creando este ambiente, esta fiesta", señala Fernández.

El día 3, Bembrive comenzará el último día de su tradicional festividad a las 10:00 horas, con el pasacalles Ría de Vigo y su banda de gaitas, cornetas y tambores. A las 12:00 horas, se celebrará la misa solemne y la procesión. Para finalizar, Os Festicultores realizarán su actuación itinerante a partir de las 19:00 horas, tras la suspensión por el clima de hace una semana.

Programación del martes 3 de febrero: