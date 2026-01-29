O Porriño (Pontevedra) ya tiene carteles para su Entroido 2026 Concello do Porriño

El Concello de O Porriño ha hecho público el fallo del jurado del Concurso Escolar de Carteles del Entroido 2026, una iniciativa con la que, un año más, se reconoce la creatividad, la imaginación y el talento artístico del alumnado del municipio.

El jurado, que decidió por unanimidad siguiendo criterios de originalidad, belleza artística y uso de la lengua gallega, ha otorgado premios en tres categorías.

En la de 6 a 8 años, el primer premio fue para Yael Pérez Romero (7 años, CEIP Cruz-Budiño), el segundo para Vera Fernández Rodríguez (8 años, Hermanos Quiroga) y el tercero para Xabi Álvarez Rama (8 años, Hermanos Quiroga).

En la categoría de 9 a 12 años, ganó Álex Lago Alonso (11 años, Xosé Fernández López), seguido de Mario Romero Pérez (9 años, Hermanos Quiroga) y Mario Pintos Romero (12 años, Santo Tomás).

En la de 13 a 16 años, el primer premio fue para Javier Fernández Alonso (14 años, Santo Tomás), que además se convierte en ganador absoluto y autor de la imagen oficial del Entroido do Porriño 2026; el segundo recayó en Lizar Alonso Martínez (13 años, Hermanos Quiroga) y el tercero en Daniela Rodríguez Blanco (14 años, Santo Tomás).

Además, se concedió un accésit a la creatividad y/o diversidad a Dunia Pérez Méndez (19 años, ACEESCA) por una obra destacada por su visión única y enfoque especialmente original.

El cartel ganador absoluto tiene este año un significado especial al representar a Cuquín, antiguo trabajador municipal y figura muy querida por la vecindad, a quien se rendirá homenaje en este Entroido 2026.

El Concello presentó también la lona oficial de la fiesta con su imagen y anunció que, fallecido hace unos meses, será recordado con un homenaje durante el Entierro da Sardiña.

La entrega de premios a las diez personas participantes tendrá lugar el jueves 5 de febrero a las 18:00 horas en la sala de Comunicaciones del Concello, y la persona autora del cartel oficial será una de las pregoneras, pudiendo salir al balcón de la Casa Consistorial el sábado 14 de febrero de 2026; todos los carteles se expondrán al público en el Centro Cultural Municipal.