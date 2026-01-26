Cuenta atrás para el carnaval de Vigo: "Vamos a por todas, que tiemble Río de Janeiro"

Cuenta atrás para el carnaval de Vigo. El Concello ha avanzado este lunes la programación para la celebración de este 2026, que incluirá pasacalles, comparsas, concurso de disfraces, talleres y mucha música.

"Vamos a por todas, que tiemble Río de Janeiro, vamos a por ellos", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación en el que ha detallado la programación del carnaval vigués de 2026.

Desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero, Vigo acogerá una "amplia celebración de carnaval, de entroido". "Programamos pasacalles, comparsas, conciertos infantiles, conciertos de adultos, talleres, concursos de disfraces y mucha animación en la calle", ha asegurado el regidor socialista.

Además, ha anunciado que las comparsas que quieran participar en el desfile ya se pueden inscribir a través de la web del Concello o de forma presencial en las sedes de las entidades organizadoras: Peñas El Olivo y Agrupación de Centros Culturales.

El Concello repartirá 18.500 euros en premios. Los ganadores recibirán 3.000 euros, los segundos, 2.500 euros, y los terceros, 2.000 euros. También se repartirán siete accésit de 1.000 euros y 17 accésit de 200 euros.

Programación completa

Viernes 13 de febrero

Animación de calle con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde

con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde Desfile de cabezudos por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas

por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas Entronación del Meco , a las 20:30 horas

, a las 20:30 horas Concierto de París de Noia, sobre las 20:45

Sábado 14 de febrero

Animación en la calle Príncipe desde las 17:00 horas

en la calle Príncipe desde las 17:00 horas Desfile del concurso de comparsas, desde el nido de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz

Domingo 15 de febrero

Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde)

en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde) Concierto infantil: Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol

Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol Chocolatada en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas

a partir de las 19:00 horas Concierto de Crónicas Pop, a partir de las 20:00 horas

Lunes 16 de febrero

Talleres infantiles , desde las 17:00 hasta las 20:00 horas

, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas Animación por Príncipe con charanga y batucada

por Príncipe con charanga y batucada Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas

Martes 17 de febrero

Animación de calle en Príncipe

en Príncipe Salida de Os Merdeiros y cabezudos

y cabezudos Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos

en Porta do Sol, para infantil y adultos Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas

A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas

Miércoles 18 de febrero