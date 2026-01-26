Cuenta atrás para el carnaval de Vigo: "Vamos a por todas, que tiemble Río de Janeiro"
El Concello de Vigo ha presentado este lunes la programación del carnaval de este 2026
Cuenta atrás para el carnaval de Vigo. El Concello ha avanzado este lunes la programación para la celebración de este 2026, que incluirá pasacalles, comparsas, concurso de disfraces, talleres y mucha música.
"Vamos a por todas, que tiemble Río de Janeiro, vamos a por ellos", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación en el que ha detallado la programación del carnaval vigués de 2026.
Desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero, Vigo acogerá una "amplia celebración de carnaval, de entroido". "Programamos pasacalles, comparsas, conciertos infantiles, conciertos de adultos, talleres, concursos de disfraces y mucha animación en la calle", ha asegurado el regidor socialista.
Además, ha anunciado que las comparsas que quieran participar en el desfile ya se pueden inscribir a través de la web del Concello o de forma presencial en las sedes de las entidades organizadoras: Peñas El Olivo y Agrupación de Centros Culturales.
El Concello repartirá 18.500 euros en premios. Los ganadores recibirán 3.000 euros, los segundos, 2.500 euros, y los terceros, 2.000 euros. También se repartirán siete accésit de 1.000 euros y 17 accésit de 200 euros.
Programación completa
Viernes 13 de febrero
- Animación de calle con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde
- Desfile de cabezudos por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas
- Entronación del Meco, a las 20:30 horas
- Concierto de París de Noia, sobre las 20:45
Sábado 14 de febrero
- Animación en la calle Príncipe desde las 17:00 horas
- Desfile del concurso de comparsas, desde el nido de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz
Domingo 15 de febrero
- Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde)
- Concierto infantil: Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol
- Chocolatada en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas
- Concierto de Crónicas Pop, a partir de las 20:00 horas
Lunes 16 de febrero
- Talleres infantiles, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas
- Animación por Príncipe con charanga y batucada
- Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas
Martes 17 de febrero
- Animación de calle en Príncipe
- Salida de Os Merdeiros y cabezudos
- Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos
- Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas
- Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas
Miércoles 18 de febrero
- Exequias fúnebres del Meco, a las 18:00 horas
- Desfile y acompañamiento de la comparsa de la comitiva fúnebre
- Actuación de la banda de gaitas de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas
- Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas: a partir de las 19:30 horas