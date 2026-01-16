La Diputación de Pontevedra sitúa a las Rías Baixas como referente turístico para los eclipses de luna

La Diputación de Pontevedra ha aprovechado que Galicia será, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), uno de los territorios privilegiados para seguir el eclipse de luna que se producirá el próximo 12 de agosto para lanzar un producto turístico experiencial centrado en el astroturismo.

"Lejos de concebir estos eclipses de los años 26, 27 y 28 como acciones puntuales, vamos a dar un impulso apostando por esta forma de hacer turismo", ha destacado el presidente provincial, Luis López, en la presentación de esta iniciativa bajo el lema "Baixo o ceo das Rías Baixas".

Así, la Diputación trabaja en una "estrategia estructurada" para convertir el cielo de las Rías Baixas en un producto turístico estable y crear una red provincial de puntos de observación en los 61 concellos de la provincia, así como celebrar "quedadas" para convertir la observación en una experiencia compartida, divulgativa y accesible para todos los públicos.

Además, se repartirán kits de observación del eclipse, que incluirán gafas homologadas y material divulgativo, a través de la red Info Rías Baixas.

Para dar a conocer este proyecto, se pondrá en marcha una campaña de promoción coordinada por Turismo Rías Baixas, "convirtiendo a los concellos en verdaderos protagonistas y agentes activos de este producto".