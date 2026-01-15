Baiona (Pontevedra) se prepara para la Arribada: abierto el plazo para participar en el Mercado Medieval

Baiona ya comienza a preparar su gran fiesta, la Arribada, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.

El Concello ha anunciado que desde este jueves, 15 de enero, hasta el viernes, 30 de enero, ambos inclusive, estará abierto el plazo de solicitudes para participar en el Real Mercado Medieval de la Arribada 2026, que este año celebra su XXX edición en su 533 aniversario.

Tanto las bases reguladoras del mercado como la solicitud (Anexo I y II) se podrán descargar de la página web del Concello a partir de este jueves. Para dudas y aclaraciones, se ha habilitado el correo electrónico mercadoarribada@baiona.gal y el número de teléfono 699199400, de lunes a jueves en horario de 17:00 a 20:00 horas.