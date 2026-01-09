Adiós a la Navidad, hola San Blas 2026: El reinado pasa a los 'furanchos' y a la música tradicional

Después de la Navidad, que se apagará oficialmente en donde todo comenzó, en Vigo -este domingo está previsto el acto de despedida- llega la temporada oficial de "furancheo", vino "en cunca" y música tradicional gallega.

San Blas 2026 comienza este fin de semana en Bembrive, y la organización ya ha hecho público el cartel oficial de este año, con numerosas actuaciones musicales, pasacalles y charangas. Cans de Palleiro pondrá este viernes la nota musical a partir de las 21:00 horas.

Mañana sábado, día 10 de enero, será el turno del Serán Popular, en el que se podrá participar bajo inscripción y que reunirá a músicos y bailarines en torno al palco vello alrededor de las 20:00 horas.

La fiesta se retomará el próximo viernes, día 16 de enero con la Asociación Cultural Sadeo y el sábado, día 17, con Sacho Dixen. Chascarraschás animará la fiesta el viernes, día 23 de enero, y Festicultores y el Grupo de Gaitas Atlántida de Matamá harán lo propio el sábado, día 24 de enero.

El último fin de semana de enero la música y la animación correrán por cuenta de Gaiteiros da Ría y la Asociación Cultural Traspés. En el Palco Torreiro actuarán Son das Tabernas. Ya el domingo, día 1 de febrero, Charamuscas ofrecerá un pasacalles a primera hora de la mañana, mientras que Costamekrélos cogerán el testigo a las 11:30 horas.

El día grande de San Blas será el 3 de febrero. Arrancará a las 10:00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas, Cornetas y Tambores Ría de Vigo, que dará paso a la celebración de una misa solemne.

Cartel Promocional de San Blas 2026. Bembrive en Festas

La "Sanblasiña", novedad de este 2026

Una de las novedades de este año es la cartilla "Sanblasiña", que se podrá ir cumplimentando con los sellos de los furanchos participantes -San Xoán de Freixo, Cabanas, Rianxeira, Barallocas, O Buraquiño, O Recuncho, Hórreo, San Blas, Arroutadas, Chicha, A Reventada, 7 Toxos, O Submarino, O Bombeiro, O Barril, Portas, O Chivo y A Blasa- para ganar un lote de productos con el que elaborar "o mellor cocido do mundo".