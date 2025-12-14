Sonia, lotera de una administración con 50 años de historia: "No es conveniente subir el décimo a 25 euros"

Trabajadores de La X de la Suerte de O Porriño (Vigo) Cedida

Diciembre es un mes lleno de magia. Además de la esperada visita de Papá Noel y de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, la suerte también llama a muchas casas en la mañana del 22 de diciembre.

El día de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados del año. Son muchos los que sueñan con ser premiados con el Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo.

"No es conveniente subir el décimo a 25 euros"

La cuenta atrás está a punto de terminar: el 22 de diciembre se acerca rápidamente y las administraciones de lotería trabajan a pleno rendimiento para que todos puedan conseguir su décimo.

En el caso de La X de la Suerte, la administración de lotería más famosa de O Porriño (Vigo), llevan varios meses de intenso trabajo, atendiendo tanto a residentes de la ciudad olívica como a turistas que se acercan a probar suerte.

Este 2025, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios. El Gordo de Navidad tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros y el tercero lo sitúa en 500.000 euros.

Cada décimo tiene un precio de 20 euros, pero eso podría cambiar muy pronto. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la posible subida del precio del boleto, un tema que ha encendido un debate en las administraciones de Vigo.

Sonia, lotera de La X de la Suerte, opina que "no es conveniente" subir el precio del décimo a 25 euros. "Pero, bueno, no somos nosotros quienes decidimos, manda Loterías y Apuestas del Estado", comenta con resignación al otro lado del teléfono.

"Si ellos deciden subirlo, por mucho que digamos que no estamos de acuerdo, no van a atender nuestras reivindicaciones. Si no nos aumentan el porcentaje de ganancia por décimo, no nos van a tener en cuenta para otras cosas", señala.

Aunque cada décimo tiene un valor de 20 euros, el lotero recibe mucho menos. En concreto, solo el 4,5%, lo que equivale a 90 céntimos. "Y a eso hay que descontar todo: impuestos y demás. No son limpios", aclara Sonia.

"La Navidad es la época fuerte de cualquier lotero a nivel nacional. Por eso, hay que aprovecharla. Es cierto que el resto del año seguimos trabajando, pero la lotería de Navidad es la venta más importante del año".

Sobre este tema, Sonia desconoce el número exacto de décimos vendidos en La X de la Suerte, pero asegura que son muchos. Entre las terminaciones más populares destacan el 7 y el 25, que ya se han agotado.

Aun así, "hay gente que prefiere los números bajos y otros capicúas", comenta.