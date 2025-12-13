El Belén artesanal en movimiento más grande de Galicia: con más de 4.000 figuras y 30 años de historia

La Navidad es una época llena de emoción, ilusión y alegría, donde las calles se llenan de luces, los hogares se decoran para la ocasión y el espíritu navideño se siente en cada rincón. En medio de la magia del momento, hay tradiciones que perduran y recuerdan la esencia de estas fechas, como el Belén artesanal en movimiento de Valga (Pontevedra).

Con 30 años de historia, este belén artesanal reconocido como el más grande en movimiento de Galicia es una maravilla que combina arte, dedicación y un toque de fantasía que fascina a pequeños y mayores por igual. Son más de 4.000 figuras hechas a mano y es totalmente gratuito.

Declarado de Interés Turístico de Galicia

Escenas del Belén artesanal en movimiento de Valga, en Caldas (Pontevedra) Turismo de Galicia

Cada año, el municipio de Valga, en la comarca de Caldas, celebra la Navidad con uno de los belenes artesanales en movimiento más increíbles de Galicia: el Belén de Valga, considerado de Interés Turístico autonómico.

Esta impresionante obra reúne más de 4.000 piezas, de las cuales unas 300 están en movimiento, todas elaboradas de forma artesanal con materiales como pasta de modelar, alambre, papel, piedra o incluso cinta de carrocero, combinando creatividad, dedicación y tradición.

El belén no se limita a representar las escenas clásicas de Navidad, como el Nacimiento del niño Jesús o los Reyes Magos de Oriente, sino que también recrea la vida cotidiana y las costumbres de la Galicia rural. Entre las escenas más emblemáticas se encuentran la matanza del cerdo, la elaboración de vino y orujo, el trabajo del herrero, la cosecha del trigo o el ordeño de las vacas, entre otras.

Además, también incorpora figuras de personajes históricos y contemporáneos, tanto locales como nacionales, así como referencias a noticias y acontecimientos relevantes, como la reciente muerte del Papa o los incendios que arrasaron Galicia este verano, logrando un auténtico espectáculo de cultura, tradición y actualidad.

Escena del Belén artesanal en movimiento de Valga Turismo de Galicia

Detrás de este proyecto está la Asociación Cultural de Amigos do Belén de Valga, que junto con el apoyo del ayuntamiento, han conseguido que este belén sea un evento social y cultural de importancia y muy aclamado en todo el territorio gallego.

Desde 1995, miles de visitantes se acercan cada año para admirar cada una de las piezas artesanales, que incluyen mecanismos reciclados y reutilizados. Por si fuera poco, hasta la tecnología juega un papel fundamental para simular el paso del día, efectos de luz, nieve, truenos... etc.

Sin duda, es una de las experiencias navideñas más esperadas y admiradas en Galicia, y por eso consiguen atraer a miles de interesados en descubrir sus figuras y la historia que se esconde detrás de todas ellas.

Fechas y horarios

El Belén artesanal en movimiento de Valga, el más grande de Galicia, se puede visitar desde el pasado 30 de noviembre hasta el 11 de enero, de 17:30 a 20:30 horas. Los sábados, domingos y festivos abre también de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

Las visitas escolares, grupos y excursiones requieren cita previa en el 630 95 25 15. La entrada es totalmente gratuita, para que toda la familia viva la magia de la Navidad de la mano de uno de los belenes más espectaculares de Galicia.