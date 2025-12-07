Aterriza cerca de Vigo una increíble exposición de LEGO y Playmobil: abierta hasta el 18 de enero

La agenda de ocio de Vigo ofrece una lista (casi) infinita de planes en Navidad. La ciudad respira espíritu navideño por los cuatro costados, con una decoración con casi 12 millones de luces LED, varias pistas de hielo y un árbol de grandes dimensiones en la Porta do Sol.

Entre las propuestas más destacadas de estas fechas festivas figura también una gran exposición de LEGO y Playmobil a un paso de Vigo. En concreto, el municipio de Mondariz-Balneario alberga esta muestra que encantará tanto a adultos como a niños.

La exposición de piezas LEGO y Playmobil más grande de Galicia

Miles de piezas de LEGO y Playmobil dan vida a la exposición que el Complejo Natural Cemar (Lugar Arrocha, 0, 36890 Mondariz-Balneario) acogerá hasta el próximo 18 de enero.

La muestra reúne algunas de las mejores colecciones privadas de España: desde el universo Star Wars hasta el mundo mágico de Harry Potter, pasando por escenarios de superhéroes, del lejano Oeste, el descubrimiento de América e incluso el puerto de un pueblo gallego.

Esta Navidad, más allá de patinar en la pista de hielo, pasear entre las luces o comprar regalos en los puestos navideños, hay un plan que no puede faltar: visitar la gran exposición del mundo LEGO y Playmobil.

La muestra, que reúne miles de piezas, puede visitarse los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. A partir del 19 de diciembre, también abrirá de lunes a viernes por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas.

La entrada a la exposición tiene un precio de 3 euros para adultos y 2 euros para niños. Además, existe la posibilidad de adquirir un pack familiar por 8 euros, que incluye chocolate con churros, sorteos y una zona de juegos para los más pequeños.

Pero eso no es todo. Además de la impresionante muestra de figuras LEGO y Playmobil, el Complejo Natural Cemar ofrece una amplia zona de juegos para los niños y la posibilidad de participar en un escape room por solo 5 euros por persona, con cita previa y un mínimo de dos familias.