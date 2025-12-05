El árbol 'ganchillado' de Mos (Pontevedra): Sororidad, solidaridad y unión vecinal

Un grupo de mujeres se unió en la localidad pontevedresa de Mos para crear el árbol con más sororidad y solidaridad de la provincia: Uno elaborado con ganchillo y de una manera artesanal y colaborativa.

Tal y como explican desde el Concello, la idea partió de una vecina, Bely, que compartió su proyecto con otras residentes, así como con la asociación vecinal, en donde trabajaron las creadoras. También se difundieron invitaciones para animar a la participación.

Hubo quien, a pesar de no saber ganchillar, quiso colaborar con la causa aportando donaciones económicas para pagar las lanas y materiales. Concretamente, fueron necesarias 200 madejas de lana que permitieron confeccionar alrededor de 950 cuadrados de ganchillo. Con este material se cubrieron los cinco metros de altura y siete de circunferencia del abeto de Mos.

El proyecto, que combinó madera y ganchillo, también incluyó paquetes de regalo, bastones decorativos, muñecos de nieve y un tren de regalos. "Proxectos como este son un reflexo do mellor da nosa xente: a creatividade, a solidariedade e a unión veciñal. En San Rafael volveron demostrar que cando se traballa xuntos, Mos brilla con luz propia", manifestó la regidora de Mos, Nidia Arévalo.