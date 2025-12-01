El súper familiar de Baiona que reúne a los vecinos en su encendido: "Queremos unión en el pueblo"

Súper Giráldez lo ha vuelto a hacer: No un gran evento, que es algo que ya consigue cada año desde hace un lustro, sino sorprender, superarse y reunir a más personas en torno a un encendido navideño que marca el inicio de este periodo en Sabarís (Baiona).

Este supermercado de proximidad y familiar organizó este pasado domingo a media tarde un gran encuentro en el que no faltaron grupos musicales y sorteos de la mano de otros negocios locales que también quisieron sumarse a la familia Giráldez en su particular bienvenida a la Navidad.

Los asistentes pudieron disfrutar de La Patrulla en directo. Además, la primera copa de vino fue cortesía de la casa y los más pequeños tuvieron animación para ellos. Gracias a la colaboración de otros establecimientos de la zona se sortearon cestas de flores y frutas, un panettone, un jamón e, incluso, un desayuno.

Javier Giráldez, responsable de la tienda, fue el encargado de subirse a la azotea y entonar una cuenta atrás agradeciendo el apoyo de todos los asistentes -clientes habituales y vecinos, en general- su fidelidad. "Nos hace mucha ilusión este día", aseguró. "Queremos unión en el pueblo. En un mundo deshumanizado de redes sociales y ChatGPT, nosotros apostamos por lo contrario: Proximidad. Podéis contarnos vuestros problemas", anotó Giráldez, quien quiso destacar el trabajo de sus padres, que recientemente se jubilaron dejando su legado en manos de su hijo.

El súper local quiso agradecer la colaboración de otros establecimientos de la zona como Distribuciones Guibu -que cedió un Panettone Fratelli Sicilia-, Hotel Casa do Marqués, Floristería M&M, Frutería Enxebre, La Vaneta, Tomás Fernández, Oterodist, Bodega Birimbao y Jamón Difema.